Quella di oggi è stata una prima giornata di Tokyo Games Show 2022 molto piena e ricca di novità e aggiornamenti sui titoli più attesi provenienti dal sol levante. A chiudere col botto ci ha pensato Capcom, con la compagnia di Osaka che ha pubblicato una serie di update sui propri giochi in cantiere. Tra questi c’è stato spazio anche per Street Fighter 6 con un nuovissimo trailer che ha saputo rubare il cuore degli storici appassionati di questo classico franchise picchiaduro.

Il nuovo trailer pubblicato da Capcom mette in mostra quelle che sono le modalità di gioco principali di Street Fighter 6. Mai come in questa sesta iterazione il franchise si è mostrato così vario e aperto a tutti i tipi di videogiocatori. Si parte dal World Tour, una modalità che permette di creare e personalizzare il proprio combattente per poi metterlo alla prova in una sorta di campagna in giocatore singolo inedita con tante situazioni diverse e una città da esplorare e scoprire.

Passiamo alla modalità chiamata Fighting Ground, ovvero il fulcro di quello che è e che è sempre stato il DNA della saga di Street Fighter. All’interno di Fighting Ground saranno raccolte tutte quelle che sono state le modalità già presenti nel precedente quinto capitolo del brand, in più Capcom ha cercato di alzare l’asticella per quella che è l’esperienza picchiaduro del brand andando a creare un sistema di combattimento altamente evoluto.

La modalità Battle Hub, infine, è un punto d’incontro dove i giocatori di tutto il mondo si possono incontrare, fare conoscenza e giocare insieme all’ultima iterazione della saga. Nel corso di tutto il trailer, inoltre, si possono vedere una serie di storici personaggi che faranno il loro ritorno in questo sesto capitolo. Vediamo Ken, Dhalsim, Blanka e Honda, tutti pronti a menare le mani ancora una volta e più agguerriti che mai.