Resident Evil Village su console avrà modalità grafiche personalizzabili

Manca un mese al lancio di Resident Evil Village, e i fan del brand survival horror di Capcom non vedono l’ora di tornare a vestire i panni di Ethan Winters. Sono già molte le informazioni di cui siamo a conoscenza di Village, ma ovviamente ci aspettiamo che la compagnia di Osaka abbia in serbo diverse soprese che, saggiamente, non hanno trovato posto all’interno dei già molteplici trailer proposti negli scorsi mesi.

In attesa del fatidico giorno del day one di Resident Evil Village, ovvero il prossimo 7 maggio, il director del titolo Morimasa Sato ha preso parte a una nuova intervista rilasciata alla redazione di Official PlayStation Magazine. Protagonista della chiacchierata sono state le diverse modalità grafiche che saranno presenti non solo nella versione PC del titolo, ma anche su entrambe le edizioni console next-gen che saranno disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Non è affatto la prima volta che i team di sviluppo vanno incontro ad una scelta del genere anche su console, e Resident Evil Village, proprio come accaduto anche in Devil Ma Cry 5, andrà ad offrire diverse modalità grafiche personalizzabili. “Nel gioco ci sono diverse impostazioni grafiche personalizzabili, le quali consentiranno ai giocatori di ottimizzare l’esperienza visiva in base alle proprie necessità”, ha dichiarato Sato.

Il director, inoltre, si è esposto nel parlare maggiormente della versione PS5 di Resident Evil Village, affermando che, grazie all’hardware della nuova console di Sony sviluppare questo nuovo capitolo della saga è stato un vero e proprio piacere. La console ha permesso al team di variare molto nella realizzazione degli interni, ma soprattutto di giocare con le zone esterne, aree che in passato erano più difficili da sviluppare andando ad includere tutta una serie di effetti visivi e dettagli in alta qualità.