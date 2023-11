Secretlab Magnus Pro | Test & recensione

Alle apprezzatissime sedie da gaming, presenti nella nostra guida all’acquisto in quanto prodotti molto validi, SecretLab ha aggiunto altri prodotti, tra cui una scrivania regolabile in altezza con funzioni integrate di illuminazione e gestione di cavi. Magnus Pro è una soluzione perfetta per tutte le necessità, non solo per i videogiocatori. Piuttosto è perfetta per lavorare e per creativi, grazie alla possibilità di regolare l’altezza e lavorare in differenti posizioni. Il sistema di gestione dei cavi permette di tenere tutto in ordine e ben organizzato. Certo non costa poco, ma è una soluzione molto solida in grado di durare negli anni.

Il montaggio

Quando la Magnus Pro vi arriverà a casa vi renderete subito conto che non è una scrivania economica dal suo peso. Spostarla e montarla da soli potrebbe essere un’impresa, vi consiglio di chiedere aiuto a un amico o un familiare, anche per evitare di danneggiare alcuni componenti durante la fase di montaggio.

La scrivania arriverà essenzialmente divisa in tra parti: avrete il piano della scrivania, le due gambe motorizzate e il vassoio della gestione dei cavi. Il tempo per il montaggio può variare in base alla vostra esperienza. Avendo già montato diverse scrivanie di questo tipo, ho impiegato meno di un’ora. Se è la vostra prima scrivania, potreste impiegare anche il doppio del tempo, buona parte del quale per assicurarvi che stiate collegando in maniera corretta i vari pezzi.

In ogni caso, come accade per le sedie, le istruzioni e gli attrezzi forniti da Secretlab permettono di effettuare il montaggio senza particolari problemi. Se però vorrete velocizzare la procedura, vi conviene utilizzare un avvitatore a batteria.

La parte finale del processo di montaggio è la superficie del desktop in pelle, fissata con magneti. Questa è probabilmente la prima cosa che regolerai una volta costruito il Magnus Pro, ed è fantastica, ma allo stesso tempo può risultare un po' complicata.

Regolazioni e funzionalità

Questa è probabilmente la fase più delicata e in cui fare più attenzione, poiché dovrete cercare di allineare tutto in maniera precisa. Il sistema di fissaggio a magneti è molto efficiente e la presa è talmente forte che non avrete problemi a tenere tutti gli accessori in sede.

Le dimensioni della versione standard sono leggermente sotto alla media, più che altro per via della zona nascondi cavi che ruba un po’ di profondità. Tuttavia, lo spazio totale, le proporzioni e lo spazio a disposizione sono eccellenti. Se avrete bisogno di più spazio, potrete acquistare la versione XL a un prezzo leggermente superiore.

La gestione dei cavi è fantastica. In breve, tutti i cavi sono riposti in modo ordinato nel vano sul retro della scrivania, ed è davvero tutto molto semplice da gestire. Il modo in cui questo sistema è implementato è ottimo. L’alimentazione è spostata nella gamba della scrivania, soluzione che evita di dover lasciare un cavo a penzoloni sotto al piano o inventarsi soluzioni anti estetiche per tenerlo in ordine. Una prolunga permette di alimentare ulteriori prese. Insomma, tutti i cavi saranno gestiti in maniera fantastica per un’installazione molto pulita. Ci sono anche spazi ben definiti alle estremità del vassoio per facilitare il passaggio dei cavi nella parte sottostante, se ad esempio vorrete connettere un PC posizionato sotto alla scrivania o un sub-woofer.

Il sistema magnetico può fare la differenza. Potrete usarlo per ordinare vari accessori e cavi, o ancora potrete aggiungere un supporto per cuffie, uno per posizionare un PC nella parte sotto alla scrivania o anche un braccio per monitor.

I motori delle gambe sono fluidi e i pulsanti touchscreen sono facili da attivare. Per evitare di premerli accidentalmente, è stato posizionato un interruttore che permette di disattivarli. È possibile salvare tre altezze preimpostate.

Verdetto

Consigliare la Secretlab Magnus Pro non è affatto difficile, infatti è presente anche nella nostra guida all’acquisto. È tra le scrivanie regolabili migliori del momento. Non solo è stata realizzata per essere facile da usare, ma anche l’assemblaggio è più veloce e preciso rispetto ad altre scrivanie. La soluzione magnetica e la zona nascondi cavi permette di tenere tutto estremamente ordinato. La quantità di accessori permettono di personalizzarla nei minimi particolari. Certo non costa poco ed è facile far lievitare il prezzo aggiungendo i vari accessori, ma se l’acquisterete avrete per le mani una delle migliori scrivanie del mercato, costruita con materiali di qualità e molto solidi, che potranno durare una vita.

Conferiamo alla Magnus Pro di SecretLab il nostro Award, essendo una delle scrivanie migliori in circolazione.