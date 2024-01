Migliori scrivanie regolabili (gennaio 2024)

Siete scomodi su quelle scrivanie da studio che state usando per il gaming? Mentre cercate di trovare una posizione non dolorosa con la vostra schiena cercando di adattarvi alla scomoda scrivania che vi trovate in camera, sappiate che nel frattempo sul mercato sono disponibili diverse scrivanie gaming regolabili, che hanno la funzione di adattarsi loro alle vostre esigenze di videogioco grazie a piedi o ripiani in grado di aumentare e diminuire l'altezza, così da giocare anche in piedi oltre che seduti.

Nell'aggiornamento di gennaio 2024 abbiamo aggiunto alla lista la scrivania FlexiSpot GT3. Inoltre, ci siamo assicurati che tutti i link fossero funzionanti e rimandassero alle migliori offerte sul mercato. Ovviamente sarà nostra premura fornirvi sempre i migliori prodotti disponibili.

Le scrivanie da gaming regolabili inglobano tutte le caratteristiche di una tradizionale scrivania da gaming: poggiabevande, supporti per la gestione della cavetteria, e altri accessori utili per immergervi completamente nelle vostre sessioni di gameplay. A tutte queste simpatiche funzioni, le scrivanie da gaming regolabili aggiungono la possibilità di gestire l'altezza del ripiano, in modo da adattare al meglio la vostra seduta. Che voi siate troppo alti, troppo bassi, o che più semplicemente la vostra postazione sia usata da più persone di altezze diverse, questa guida all'acquisto delle migliori scrivanie da gaming regolabili può sicuramente aiutarvi a evitare problemi alla schiena, alle braccia e ai polsi nelle vostre lunghe sessioni di gioco.

Come scegliere una scrivania da gaming regolabile?

Se state valutando l'acquisto di una nuova scrivania per la vostra postazione e vi siete imbattuti in questa guida, sicuramente vi starete domandando quali vantaggi offrono le scrivanie regolabili e, più in generale, quelle da gaming. Per questo motivo vi illustriamo di seguito alcune delle caratteristiche più importanti da tenere in mente quando pensate di acquistare un prodotto del genere. Se volete invece avere delle informazioni più approfondite, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato a come scegliere una scrivania da gaming.

Perché preferire una scrivania regolabile a una normale?

Se passate molto tempo a giocare davanti uno schermo, è importante che consideriate le caratteristiche ergonomiche di una scrivania da gaming regolabile. Tutte le scrivanie da gaming in realtà sono studiate appositamente per poter fornire il massimo comfort durante le sessioni di gioco, ma quando si parla di scrivanie regolabili vuol dire preferire la comodità e l'ergonomia rispetto a qualsiasi altra caratteristica delle tradizionali scrivanie da gaming. Assicuratevi che la regolazione dell'altezza della scrivania sia sufficiente per la vostra postazione per esempio, o che ci sia sufficiente spazio sulla superficie per sistemare tutto ciò che vi occorre. Eventualmente, potreste anche munirvi eventualmente di un piano rialzato per gli schermi, per gestire in maniera migliore la vostra postura.

Regolazione a mano o regolazione elettronica?

Quali sono i vantaggi dell'avere una regolazione manuale e quali sono quelli di averne una elettronica? Avere uno o più motorini in grado di gestire l'altezza della propria scrivania regolabile è ovviamente un fattore di costo in più, ma in vista di un comfort e di funzionalità aggiuntive: le scrivanie regolabili motorizzate che abbiamo incluso, come le ULTRADESK o la Dripex, hanno selezioni programmabili a seconda delle vostre preferenze, trasformando la vostra postazione da gaming in un elemento aggiuntivo della vostra smart home.

Le scrivanie regolabili a mano avranno bisogno, invece, di olio di gomito per poter estendere o accorciare la loro altezza. Al di là del fattore portafoglio, consigliamo dunque di optare per scrivanie regolabili a mano se le regolazioni non devono essere frequenti, al contrario ci sentiamo di indirizzarvi verso le scrivanie elettriche se avete l'esigenza di dover cambiare l'altezza della superficie più volte alla settimana o addirittura al giorno. Tra le scrivanie regolabili a mano abbiamo incluso anche la Himimi che gestisce solo l'altezza dei piedini, utili sulle superfici non perfettamente livellate.

Quali sono le funzionalità accessorie di cui tener conto?

Valutate bene l'acquisto delle scrivanie gaming regolabili anche in base ai supporti accessori che potrebbero essere integrati. Oltre al già citato piano rialzato presente in bundle con alcuni prodotti o acquistabile singolarmente, grossomodo tutte le scrivanie da gaming offrono diversi supporti che aiutano le vostre sessioni di gioco ad essere più confortevoli. Se per esempio non avete spazio per le cuffie potreste desiderare un appiglio agganciabile al tavolo, disponibile in quasi tutti i prodotti che vi abbiamo elencato nell'articolo come la Himimi Gaming Desk.

O magari potreste preferire un rack per giochi e controller, o funzioni che vi aiutano a gestire la cavetteria delle vostre piattaforme: in questo caso valutate anche dove sono posizionati reti e beccucci per i cavi, perché ogni scrivania potrebbe avere disposizione diverse. Non sottovalutate neanche la presenza di porta-bicchieri, ideali per non allontanarvi costantemente dalla postazione per procurarvi da bere.

Acciaio, legno o fibra carbonio: quali materiali preferire?

Mentre per i telai è sempre preferibile materiali resistenti come acciaio o fibra di carbonio, per la superficie delle scrivanie regolabili si tratta di una scelta puramente soggettiva. Infatti abbiamo cercato di includere scrivanie di tutti i gusti a seconda delle più comuni esigenze del gamer odierno, inclusa la composizione dei materiali di superficie.

La maggior parte delle scrivanie dedicate al gaming sono in fibra di carbonio, per garantire più freschezza nei climi caldi e per una tenuta in grado di resistere il più possibile a grandi pesi prolungati nel tempo. Abbiamo incluso però anche prodotti di acciaio, come le scrivanie regolabili ULTRADESK, che si adattano meglio a carichi più pesanti. Non mancano, infine, anche scrivanie che hanno una superficie più eco-friendly come il legno ingegnerizzato della scrivania Eureka Ergonomic.

Spazio a disposizione

Assicuratevi di avere sufficiente spazio disponibile dove posizionare la vostra nuova scrivania da gaming regolabile: se vi ritrovate in una postazione in cui vi sentite stretti vuol dire che non avete valutato bene lo spazio che avete a disposizione. Può sembrare una cosa scontata, ma non dovete solo considerare le dimensioni della scrivania: pensate anche allo spazio che eventualmente occuperete con la sedia, cercando in questa maniera di non ritrovarvi stretti nella vostra postazione.

Accessori

Nonostante si tratti di scrivanie piuttosto fornite di accessori e comodità, ebbene accertarsi di trovare alcuni accessori in particolari senza darne scontata per forza l'esistenza. Al contrario, prestate anche attenzione agli accessori che non vi servono, così da evitare di portare a casa un prodotto ricco di funzionalità di cui avreste fatto volentieri a meno. Qui di seguito un elenco di accessori fondamentali e non superflui, i più indispensabili per una buona scrivania che si rispetti:

Buchi per il passaggio dei cavi : La maggior parte delle scrivanie presentano dei fori agli angoli o ai vertici che permettono di far passare i cavi nella parte inferiore, così da ordinare tutta la cavetteria e donare alla scrivania un aspetto più pulito e ordinato.

: La maggior parte delle scrivanie presentano dei fori agli angoli o ai vertici che permettono di far passare i cavi nella parte inferiore, così da ordinare tutta la cavetteria e donare alla scrivania un aspetto più pulito e ordinato. Supporto per bicchiere : È piuttosto comune tra i giocatori, videogiocare sorseggiando qualcosa, anche durante uno steaming, magari. Sappiate che numerose scrivania hanno incluso un porta-bicchiere sospeso molto comodo, che vi permette di tenerlo vicino senza mai correre il rischio di rovesciarlo sul ripiano principale.

: È piuttosto comune tra i giocatori, videogiocare sorseggiando qualcosa, anche durante uno steaming, magari. Sappiate che numerose scrivania hanno incluso un porta-bicchiere sospeso molto comodo, che vi permette di tenerlo vicino senza mai correre il rischio di rovesciarlo sul ripiano principale. Supporto per cuffie : Molte scrivanie, spesso ai lati, includono anche dei ganci che permettono di tenere a portata di mano delle cuffie da gaming. In questo modo, eviterete di lasciare le vostre cuffie in giro per camera, o di comprare uno stand apposito.

: Molte scrivanie, spesso ai lati, includono anche dei ganci che permettono di tenere a portata di mano delle cuffie da gaming. In questo modo, eviterete di lasciare le vostre cuffie in giro per camera, o di comprare uno stand apposito. Tappetino di copertura: sono ormai numerose le scrivanie che vengono vendute con incluso un grosso tappetino che le copre interamente. Ciò permette di salvaguardare la superficie vera e propria della scrivania, evitando di graffiare il ripiano superiore.

Quanto costa una scrivania da gaming regolabile?

Considerati i prodotti che vi abbiamo raccontato all'interno della guida, ha poco senso girarci intorno: se siete alla ricerca di prezzi abbordabilissimi, non è qui che li troverete. I prodotti che abbiamo selezionato sono pensati per rispettare le esigenze dei videogiocatori, e sono quindi costruiti per ospitare i vari accessori da gaming, e via discorrendo. Tuttavia, risparmiare qualcosina è sempre possibile, o comunque fare una scelta perfettamente allineata alle proprie capacità, onde evitare di spendere troppo e per un prodotto non necessario. Quindi sì, le scrivanie regolabili sono piuttosto costose, ma se siete poco esigenti è possibile ridurre il prezzo almeno a 200€, una cifra che vi consente di portare a casa una scrivania più che sufficiente per giocare o lavorare bene. Il suggerimento, quindi, è di prendere in considerazione il modello EUREKA ERGONOMIC, che trovate su Amazon o eBay ad un ottimo prezzo.