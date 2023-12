Migliori scrivanie gaming (dicembre 2023)

Se passate molto del vostro tempo davanti al computer, soprattutto per giocare ma, perché no, anche per lavorare o studiare, dovreste decisamente valutare l'acquisto di una scrivania da gaming. Sul mercato, però, ne esistono centinaia, se non migliaia di modelli, motivo per cui scegliere può risultare alquanto complesso. Ci siamo, dunque, occupati di selezionare le migliori scrivanie da gaming di settembre 2023, così da rendere la vostra selezione molto più semplice.

Nell'aggiornamento di dicembre 2023 abbiamo aggiunto alla lista la scrivania ODK, il miglior modello sul mercato per quanto riguarda le scrivanie gaming ad angolo. Inoltre, abbiamo aggiornato tutti i link, assicurandoci di garantirvi le migliori offerte sul mercato. Ovviamente non mancheremo di tenere la guida aggiornata per offrirvi sempre i migliori articoli.

Ma qual è la differenza tra una scrivania da gaming e una classica? È presto detto, le scrivanie gaming sono progettate a 360 gradi per i videogiocatori, quindi sono realizzate per soddisfare qualsiasi esigenza del gamer. Queste scrivanie sono progettate con un'attenzione particolare all'ergonomia, offrendo comfort ottimale durante le sessioni di gioco prolungate. Sono spesso regolabili in altezza, adattandosi alla tua postura e altezza. Inoltre, sono dotate di caratteristiche che favoriscono l'organizzazione dello spazio, come supporti per cuffie e portabicchieri, aiutandoti a mantenere la scrivania pulita e senza ingombri. Infine, offrono una superficie ampia per ospitare tutti i tuoi dispositivi e accessori di gioco.

In questa guida alle scrivanie da gaming vedremo le migliori, dalle più classiche che vanno bene anche per l'ufficio a quelle con i LED per un gamer che non sa rinunciare al design, passando anche per le scrivanie da gaming ad angolo, perfette per creare un antro da videogiocatore nella vostra camera. Se invece avete un budget ridotto e volete puntare a qualcosa di più economico, qui trovate le scrivanie da gaming economiche.

Come scegliere una scrivania gaming?

Se non sapete da dove partire nella scelta di una scrivania gaming, eccovi alcune caratteristiche importanti che possono aiutarvi a non ritrovarvi a casa con un tavolo da ping pong che non sapete dove posizionare. Sebbene per molti possano infatti sembrare dei semplici pezzi di legno su cui posizionare PC e altri oggetti, le scrivanie da gaming possono invece riservare ben altre sorprese e feature: scegliere la propria con attenzione è quindi fondamentale. Bando quindi alle ciance e vediamo insieme quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione prima di lanciarsi all’acquisto. Se volete invece avere delle informazioni più approfondite, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato a come scegliere una scrivania da gaming.

Com'è fatta una scrivania da gaming? | Ergonomia

Valutare l'ergonomia è fondamentale se state tante ore al pc (per gaming o per lavoro). Quasi tutte le scrivanie da gaming sono studiate per mantenere una corretta postura di fronte allo schermo, specie se le accompagnate con delle ottime sedie da gaming. Se avete fastidi alla schiena assicuratevi di scegliere una scrivania con i piedini regolabili per settare l'altezza del piano o che abbia un piano rialzato su cui posizionare lo schermo.

Ogni scrivania da gaming scelta per questa selezione è abbastanza spaziosa da ospitare due schermi. Se però i vostri schermi sono davvero giganti e avete l’esigenza di scrivanie ancora più grandi o, più semplicemente, volete ancora più spazio, vi consigliamo di puntare su scrivanie dotate di dimensioni generose o, perché no, ad angolo. Da non sottovalutare in tal senso è la presenza di ripiani posizionati sopra il piano di lavoro, che potrebbero tornare utili per posizionare dispositivi come stampanti, scanner o anche il PC stesso e lasciarvi così più spazio nella parte superiore.

Supporti

Le scrivanie da gaming eccellono in fatto di supporti. Se le scegliete per questo motivo, assicuratevi di prendere un prodotto con un gancio per attaccare le cuffie, un supporto per impilare i controller, il buco per posizionare l'asta del microfono o le clip per sistemare i fili di PC e schermo. Le scrivanie da gaming che abbiamo scelto sono pensate per supportare il giocatore a 360 gradi, ma presentano delle diversità: se non vi piacciono i cavi a vista, vi consiglio di optare per la scrivania di Secretlab che, non solo riesce a nascondere i fili ma ha persino delle clip magnetiche che bloccano al piano il cablaggio che non può essere nascosto. Se invece volete un prodotto pensato anche per il lavoro, allora potreste andare sul classico con TribeSigns che unisce il meglio di una scrivania classica alle esigenze del videogiocatore moderno.

Insomma, il nostro consiglio è quello, prima di lanciarvi in un acquisto, di comprendere bene di cosa abbiate bisogno. Se volete solamente una postazione da gioco, ad esempio, un vostro punto d’attenzione dovrebbe essere dato alle caratteristiche che facilitano il cable management, mentre se state cercando un punto d’appoggio per lo smartworking la possibilità di spostare dispositivi in velocità e comodità dovrebbe essere una conditio sine qua non. In definitiva provate a capire come usereste la scrivania da gaming prima di gettarvi all’acquisto, in modo tale da prendere una decisione più ponderata possibile.

Di cosa è fatta una scrivania da gaming?

Se siete giocatori focosi e quando giocate sciogliete il controller o il mouse, assicuratevi di scegliere una scrivania in fibra di carbonio piuttosto che in legno, starete molto più freschi, specie d'estate. Le scrivanie consigliate in questa guida sono fatte sia in legno che in metallo, le prime sono più eleganti e più facili da posizionare in un ambiente neutro che non è per forza la camera di un gamer ma piuttosto un piccolo studio o il salotto di casa. Le seconde invece hanno un design più complesso da collocare nel salotto tradizionale, ma risultano molto più fresche ed offrono delle scanalature nel metallo che lasciano traspirare la pelle. Inoltre sono dotate di un tappetino da gaming apposito per migliorare la comodità complessiva.

Quanto è grande una scrivania da gaming?

Ultima e fondamentale variabile da considerare nella scelta è naturalmente quella dello spazio. Prima di acquistare una scrivania da gaming assicuratevi che la stanza in cui volete posizionarla abbia una spazio giusto ad accoglierla. Può sembrare scontato ma non dovete considerare solo lo spazio della scrivania, va valutato anche quello della sedia che la accompagnerà e quello necessario ai vostri movimenti. Stare stretti non è una soluzione efficace, nella nostra guida abbiamo inserito scrivanie gaming per ogni tipo di stanza (anche scrivanie ad angolo), quindi scegliete bene quella che più si sposa con il vostro spazio disponibile. Il metodo migliore per capire quale è la scrivania da gaming più adatta a voi è prendere un vecchio tavolo (o la vostra vecchia scrivania) e fare dei test. Spostatela in camera, mettetela anche ad angolo, provatela sotto la finestra o persino in salotto. A volte la soluzione migliore è quella a cui non avete pensato.

Quanto costa una scrivania da gaming?

Ultimo ma non ultimo il prezzo è una fondamentale variabile per qualsiasi tipo di shopping. Se volete una nuova scrivania da gaming ma non volete spendere troppo allora dovete tenervi sui 120-130 euro. A quelle cifre si trovano già prodotti ottimi, come quelli consigliati in questa guida, realizzati con materiali che durano nel tempo e in grado di fornirvi tutto il comfort che desiderate. Salendo col prezzo chiaramente troverete prodotti sempre migliori, arrivando infatti oltre i 150 euro potrete portarvi a casa scrivanie professionali, sia per il gaming che per il lavoro. Si tratta di prodotti studiati per i videogiocatori, che non hanno nulla da invidiare a quelli dei professionisti (come chi pratica eSport) e che vi accompagneranno per tantissimi anni. Infine, per risparmiare, ci sono anche scrivanie sui 100 euro. Certo, sicuramente gioveranno al portafoglio, ma non possiamo dire altrettanto di comfort e durabilità.

Il nostro consiglio, visto che, al netto di qualche sporadico caso, la differenza di prezzo tra le varie scrivanie da gaming è di qualche decina di euro, è di spendere forse quel qualcosina in più, onde evitare di rimpiangerlo dopo. Si tratta del resto di prodotti longevi e che sono destinati a durare diversi anni: trovarsi con qualcosa di non ottimale un lustro dopo per aver voluto risparmiare una ventina euro, diciamocelo, non è esattamente il massimo.