Sekiro: Shadows Die Twice, svelato il peso della patch D1

Sekiro: Shadows Die Twice sarà disponibile fra pochi giorni: ora, possiamo finalmente scoprire quanto peserà il gioco e la patch di D1.

Il D1 di un videogame è sempre un bel momento per un appassionato. L’hype è alle stelle e non si vede l’ora di giocare al titolo più atteso del momento; purtroppo, spesso questo istante magico viene ritardato dalla patch D1, un must di questa generazione. Sopratutto nel caso nel quale si abbia una connessione lenta, ci si ritrova ad attendere parecchio, mentre si scaricano giga e giga di dati. Con Sekiro: Shadows Die Twice, però, non sarà così.

Basandoci su quanto riportato da PlayStation Universe, il nuovo gioco di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki (creatore di Demon’s Souls, Dark Souls e Bloodborne) peserà solo 12.52 GB, ma, cosa più importante, il primo update obbligatorio richiederà uno spazio di 3.67 GB. Una mole ben minore rispetto a quanto preteso da altri titoli. Non sappiamo per ora cosa vada a correggere l’aggiornamento: è probabile, però, che siano abbastanza importanti, visto che la patch è grande circa un quarto del gioco completo.

Recentemente, inoltre, sono stati svelati i trofei del gioco (tranquilli, non stiamo facendo spoiler). In totale saranno 34, pari a quelli di Bloodborne (DLC escluso) ma in numero inferiore a quelli del primo Dark Souls (41) e di Dark Souls III (43).

In Sekiro: Shadows Die Twice interpretiamo un personaggio predefinito, il Lupo, a differenza di quanto accade nei precedenti titoli di Miyazaki. L’intera opera avrà una narrazione più esplicita, pur non mancando di una forte lore da scoprire tramite gli oggetti e, altra novità, ascoltando di nascosto le conversazioni dei nemici.

Non siamo, infatti, solo un guerriero rumoroso e aggressivo, ma anche un silente assassino, in grado di colpire in modo furtivo gli avversari ignari, sia uscendo da posizioni sicure come l’erba alta o gli angoli degli edifici, che aggredendo i nemici dall’alto, sfruttando la grande verticalità delle mappe. Diteci, cosa ne pensate di Sekiro: Shadows Die Twice? Lo giocherete fin dal D1?