Silent Hill: insider chiarisce le informazioni sui due nuovi giochi

Non molto tempo fa, vi abbiamo riportato una serie di informazioni legate a possibili nuovi progetti a tema Silent Hill, provenienti da un noto leaker. Come ricorderete, abbiamo parlato di un gioco reboot per la saga e un nuovo titolo in stile Telltale/Until Dawn. Le informazioni arrivano da AestheticGamer che, dopo essere stato subissato da domande dei fan del gioco Konami, ha deciso di fare un po’ di chiarezza su quanto precedentemente riportato.

Ecco le sue parole, in traduzione: “Sto per fare chiarezza su alcune cose riguardo ai due giochi di Silent Hill visto che alcuni mi hanno fatto domande. I giochi di cui parlo non sono giochi d’azzardo, Konami ha preso contatti con studi di sviluppo per vedere se c’erano team interessati a proporre idee che sarebbero poi state valutete, e c’erano due posizioni vacanti.”

“So che potrebbe sembrare come se volessi tirarmi indietro ma, oltre al fatto che Konami abbia preso contatti con degli sviluppatori esterni un paio di anni fa, io non so nulla. Conosco una persona che ha lavorato in uno degli studi avvicinati da Konami: lei mia ha detto queste cose, un po’ di tempo fa. Successivamente, un’altra persona di un diverso studio mi ha detto la stessa cosa. Nessuno dei due team ha poi ottenuto il lavoro. Non so se i giochi sono ancora in sviluppo, ma se dovessi indovinare direi di sì.”

AestethicGamer conclude poi affermando che “Altri probabilmente sanno molto più di me a riguardo. Non so assolutamente nulla in più di questo.” Pare quindi che la “traccia” si fermi qui e che non ci sia modo do scoprire nuove informazioni tramite questo specifico insider. Silent Hill è una saga amata da molti e un ritorno sarebbe estremamente gradito dai fan. Per ora, se avete voglia di horror, dovrete “accontentarvi” di Resident Evil.