Silent Hill: Konami “sta pensando a un nuovo gioco”

Negli ultimi giorni sono circolate in rete nuove informazioni riguardo Silent Hill, la compianta saga horror di Konami. Un insider, AestheticGamer, ha affermato che tempo fa la società giapponese aveva preso contato con alcuni sviluppatori per capire se c’erano idee per nuovi giochi (precisamente, due nuovi giochi). Quest’oggi, l’insider è tornato sull’argomento, per fare alcune precisazioni su quanto condiviso.

Ora, invece, è Konami stessa a dire la propria sull’argomento. Lo sviluppatore non ha risposto in modo esplicito ai rumor, ma è abbastanza chiaro che il loro commento sia stato causato “dall’agitazione” causata dalle recenti indiscrezioni. Konami ha infatti affermato che “sta pensando a vari modi per realizzare un nuovo capitolo.”

“Non possiamo condividere nulla in questo momento, ma stiamo ascoltando i nostri clienti” ha spiegato un rappresentante di Konami a PCGamesN. In poche parole, non abbiamo alcuna informazione a riguardo e vi è in alcun modo la certezza che un nuovo gioco sia effettivamente in sviluppo o anche solo che sia nei piani di Konami di dare il via a un progetto a tema Silent Hill.

Al tempo stesso, è positivo che Konami affermi di essere attenta al feedback dell’utenza. Speriamo veramente che la saga possa risorgere: sia che si tratti di un nuovo capitolo o di un reboot, ai fan interessa solo che si tratti di un gioco di qualità che rispetta l’atmosfera originale.

In attesa di un ritorno a Silent Hill, Raccoon City è già pronta ad accoglierci. Resident Evil 3 Remake arriverà a brevissimo e, recentemente, abbiamo parlato anche di Resident Evil 8, che pare più lontano di quanto sperassimo.