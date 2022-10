Rumor, voci di corridoio e speculazioni sfrenate sul ritorno di Silent Hill hanno infestato il web per tanti, forse troppi, anni senza mai sfociare in qualcosa di concreto o ufficiale. Molti insider hanno preso questi rumor e ne hanno fatto una vera e propria crociata per interminabili mesi, ma finalmente siamo davvero a un passo dal grande ritorno della saga survival horror di Konami. L’annuncio di quello che sarà il futuro della serie è atteso per questo mercoledì 19 ottobre, e l’atmosfera non potrebbe essere più entusiasmante.

Silent Hill 2 (2001)

Ci siamo quasi, quindi, e non state sognando. Silent Hill sta per riaprire i battenti, con Konami che è finalmente pronta a renderci testimoni di quello che sarà il brand da qui al prossimo futuro. Purtroppo, oltre al post d’annuncio pubblicato nelle scorse ore, a oggi non sappiamo ancora cosa e come verrà annunciato questo mercoledì notte. Sembra quindi che servirà portare ancora un po’ di pazienza, ma come al solito il web è sempre pronto a sorprenderci in svariati modi.

Poco dopo l’annuncio dell’evento che segnerà in via ufficiale il ritorno della saga di Silent Hill, un tweet in particolare sembra aver attirato le attenzioni dei fan della serie, e non solo. Il noto attore

Elijah Wood ha re-postato l’annuncio di Konami sottolineando di tenere d’occhio quanto accadrà mercoledì. Pura e genuina curiosità da parte dell’attore verso la saga o tutto ciò implica un suo coinvolgimento nel prossimo progetto principale della saga?

Per trovare una risposta a questa domanda non dovremo attendere tanto. Vi ricordiamo, infatti, che l’annuncio legato al futuro della serie horror di Konami è atteso per questo mercoledì 19 ottobre alle ore 23:00, orario italiano. L’evento verrà trasmesso sui canali ufficiali del franchise horror, e segnerà la fine di un momento di lunga pausa per una delle IP videoludiche più amate e richieste a gran voce di sempre.