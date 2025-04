Skate: brutte notizie, il gioco sarà always online

La conferma è arrivata come una doccia fredda per molti appassionati della serie: il nuovo capitolo di Skate, l'atteso simulatore di skateboarding di Electronic Arts, richiederà una connessione permanente a internet.

Nessuna possibilità di giocare offline, nemmeno in modalità singolo giocatore. L'annuncio, che molti sospettavano ma speravano di non vedere confermato, è stato ufficializzato attraverso le FAQ pubblicate recentemente sul sito della casa produttrice, insieme alla notizia che l'accesso anticipato al gioco è previsto per il 2025, segnando un'ulteriore attesa per i fan della serie.

La scelta di rendere Skate un'esperienza esclusivamente online deriva dalla visione creativa del team di sviluppo. "Il gioco e la città sono progettati per essere un sandbox di skateboard multigiocatore di massa vivo e vegeto, sempre online e in continua evoluzione", spiegano gli sviluppatori nelle FAQ pubblicate. Non si tratta quindi di una limitazione puramente tecnica o commerciale, ma di una decisione legata al tipo di esperienza che EA vuole offrire ai giocatori.

Il mondo di gioco non rimarrà statico, ma subirà trasformazioni nel tempo. La città stessa cambierà aspetto, mentre eventi e attività disponibili verranno aggiornati periodicamente. "Per raggiungere la nostra visione di questo mondo, è necessaria una connessione sempre attiva", afferma il team, aggiungendo che questa caratteristica "non è una grande sorpresa se avete già partecipato ai nostri test di gioco".

Un aspetto che potrebbe placare parzialmente le critiche riguarda il modello economico adottato. EA ha garantito che tutti i contenuti di gameplay saranno disponibili gratuitamente. Ciò significa che le nuove aree della città o i nuovi eventi che verranno introdotti con gli aggiornamenti non richiederanno alcun pagamento aggiuntivo. Inoltre, il gioco non prevederà meccaniche pay-to-win: le abilità del giocatore saranno l'unico fattore determinante per il successo.

Naturalmente, il modello di business includerà comunque elementi acquistabili con denaro reale, ma questi saranno limitati a contenuti puramente estetici, senza alcun impatto sulle meccaniche di gioco. Una strategia ormai consolidata nel panorama dei giochi live service, che punta a mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e fair play.

Per gli appassionati di skateboarding virtuale che preferiscono esperienze meno realistiche e più creative, il mercato offre alternative interessanti come Skate Story, un titolo che propone un approccio completamente diverso al genere, con un'estetica e meccaniche di gioco decisamente più sperimentali rispetto alla simulazione proposta da EA.