Skyrim: amate Asus? Bene, questa mod è la migliore in assoluto

Dimenticatevi la pesca della Anniversy Edition. La vera, grande innovazione di Skyrim infatti ce la consegnano nuovamente i modder, che a distanza di 10 anni dall’uscita del gioco originale continuano a creare mod decisamente interessanti, non solo dedicate ad un revamp grafico ma anche volte ad aggiungere qualche feature assurda, in grado magari di strappare un sorriso. E oggi parliamo, ovviamente, del secondo caso.

Skyrim ROG MOD

Come avete potuto intuire dal titolo, questa mod di Skyrim cita direttamente il famoso produttore Asus e le sue periferiche PC. In una maniera decisamente atipica. Il modder ElSopa ha infatti deciso di sostituire le armi bianche come scudo e spada con mouse e tastiera del produttore, più specificamente quelli appartenenti alla linea ROG Claymore II. Assurdo? Abbastanza, sì. Considerando che l’intera scena è ovviamente decisamente comica, come potete vedere dall’immagine in questa notizia. Unica pecca? Non si possono attivare i LED RGB, marchio di fabbrica delle periferiche destinate ai giocatori. Non è detto però chein futuro non arrivi un aggiornamento, no?

Attenzione: il progetto non è stato fatto solamente per ridere, tutt’altro. Il modder ElSopa ha deciso di lanciare questa pazza mod di Skyrim per gli eventi ROG Theme Event 2021 e 20 Years of Modding. Lanciati da Nexus, uno dei database più grandi per quanto riguarda le mod dei videogiochi, in collaborazione con Republic of Gamers di Asus, chiunque può partecipare e provarsi a portare a casa dei premi davvero invitanti, come mouse, tastiere e schede video.

Se siete interessati a provare questa mod, potete scaricarla ovviamente su Nexus. Se invece preferite altri tipi di modifiche, la Anniversary Edition di Skyrim includerà tantissimi contenuti creati da modder e programmatori. Potete averla gratis, acquistando la attuale versione del gioco su Steam, ma attenzione: acquistatelo prima di un probabile aumento di prezzo, che si è già verificato in alcune aree del mondo.