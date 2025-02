Skyblivion sta per uscire e non vorrete giocare ad altro

Il team di modder dietro Skyblivion, l'ambizioso remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion realizzato con il motore grafico di Skyrim, ha annunciato durante una recente livestream che il progetto è quasi completato. L'uscita è ancora prevista per il 2025, confermando le precedenti dichiarazioni del team, quindi non ci sarà molto da aspettare.

Skyblivion rappresenta un colossale sforzo di ricostruzione durato oltre 11 anni, con l'obiettivo di ricreare integralmente Oblivion utilizzando le tecnologie più avanzate prese direttamente dal comparto tecnico di Skyrim. Questo ambizioso progetto, che vi ricordiamo è totalmente amatoriale come il recente Fallout: London, mira a fornire un sostanziale aggiornamento grafico e tecnico al classico RPG del 2006, mantenendone intatta la storia e i contenuti originali.

Tecnicamente si tratta di una mod, ma contiene di fatto l'intero gioco ricostruito.

Durante il livestream, il team ha mostrato gli ultimi progressi del progetto, evidenziando il livello di dettaglio e fedeltà raggiunto nella ricostruzione del mondo di gioco. Nonostante la natura amatoriale dell'iniziativa, la qualità del lavoro svolto appare paragonabile a quella di uno sviluppo professionale.

La realizzazione di Skyblivion ha richiesto un impegno straordinario da parte dei modder volontari coinvolti. Ricreare un intero gioco della portata di Oblivion, con le sue numerose quest, personaggi e ambientazioni, utilizzando un motore grafico più recente, rappresenta una sfida tecnica e creativa di notevole complessità.

Curiosamente, recenti voci di corridoio hanno suggerito l'esistenza di un remake ufficiale di Oblivion in sviluppo presso Xbox Game Studios, anch'esso previsto per il 2025. Questa notizia potrebbe aver spinto il team di Skyblivion ad accelerare i lavori per anticipare l'eventuale uscita della versione ufficiale.

Con il completamento del progetto ormai in vista, i fan della serie The Elder Scrolls possono guardare con entusiasmo all'opportunità di rivivere le avventure di Oblivion in una veste grafica completamente rinnovata, grazie alla dedizione e alla passione di un gruppo di talentuosi modder.