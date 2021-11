Skyrim: dopo 10 anni è stato scoperto un dettaglio che lo avvicina a Minecraft

Dopo il lancio dell’Anniversary Edition, sembrava quasi che Skyrim avesse detto già tutto quello che aveva da dire, ma a quanto pare non è così. I fan dell’epopea GDR di Bethesda non si stancano mai di partire all’avventura, e molto spesso capita che alcuni di essi si trovino a scoprire delle novità e dei dettagli mai visti prima d’ora in dieci anni di esistenza del gioco. È proprio questo il caso di un utente che ha voluto renderci partecipi di una nuova inaspettata scoperta.

Quanto scoperto dal giocatore è un dettaglio che avvicina Skyrim a Minecraft. Il tutto è stato registrato e poi pubblicato su Reddit, dove l’autore di questa scoperta ha dichiarato di essersi meravigliamo di come un gioco di dieci anni fa sia ancora capace di prendere in contropiede gli appassionati.

In poche parole, questo giocatore ha scoperto che se si va a picconare i vari sedimenti minerari in giro per i dungeon del gioco, saremo in grado di estrarre velocemente una serie di risorse, senza dove premere il tasto per raccogliere manualmente il tutto. Questo rende ancora più interattivo un titolo che nel corso della sua vita ha già più volte dimostrato di essere in grado di sorprendere ed emozionare i giocatori.

Ogni volta che ci troviamo a pensare di averle viste e scoperte proprio tutte in Skyrim, ecco che sbuca fuori un nuovo giocatore con un nuovo segreto o dettaglio che ci era sfuggito per tutti questi anni.