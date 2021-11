Giocare Skyrim con lo stile grafico di Borderlands? È possibile grazie a queste mod

Nella lunga storia di The Elder Scrolls V Skyrim, le mod sono da sempre una delle componenti più interessanti da analizzare. Ne abbiamo viste di tutti i colori e di ogni tipo di utilità, ma spesso gli appassionati cercano di pompare il GDR di Bethesda sotto l’aspetto grafico. Grazie ad una serie di queste mod, inoltre, è anche possibile tramutare il leggendario gioco di ruolo open world in un titolo dall’aspetto visivo in pieno stile Borderlands.

Questa serie di mod che trasformano Skyrim in Borderlands, vanno a cambiare completamente la grafica del gioco per dare al mondo di Tamriel un aspetto in pieno cel-shaded ispirato alla serie Borderlands di Gearbox. La serie di mod non è ancora completa, ma il pacchetto permette già di rivedere lo stile di molti personaggi, creature, texture, ambienti, e lo sky box del GDR.

Attualmente questo pacchetto di mod è applicabile solamente alle versioni antecedenti della più recente Anniversary Edition di Skyrim, ma stando a quanto dichiarato il creatore della mod in futuro potrebbe uscire una versione compatibile con l’edizione celebrativa del titolo.

Se trovate interessante poter giocare (o rigiocare) tutto Skyrim con o stile artistico di Broderlands, potete trovare il pacchetto di mod insieme a tutte le informazioni sull’installazione su NexusMod a questo indirizzo.