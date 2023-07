Sonic Origins Plus è una raccolta tanto ben confezionata quanto peculiare nella sua composizione. Uscita un anno fa sotto il nome di Sonic Origin, e disponibile solamente in formato digitale, questa antologia si pose come il nuovo punto di riferimento per chiunque volesse rivivere gli storici titoli dedicati all’iconico proscospino blu di SEGA, usciti su Mega Drive (o Genesis negli Stati Uniti).

La prima versione, difatti, conteneva proprio quei 4 classici in una versione rimasterizzata ed espansa nei contenuti offerti. Sonic The Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, vennero difatti confezionati con nuove cinematiche, realizzate sotto forma di cartone animato, a inizio e fine, gioco, controlli migliorati per risultare più coerenti con le ultime produzioni dedicate al porcospino blu, una rimasterizzazione certosina della pixel-art originale e una nuova modalità di gioco, chiamata Anniversario, che permetteva ai nuovi giocatori di godersi i quattro titoli con un numero infinito di vite a disposizione.

A tutto questo, Sonic Origins, offriva tutti quei contenuti capaci di rendere più attraente ogni raccolta antologica di questo tipo, quali: missioni estreme, una modalità specchio, una pletora di sfondi per personalizzare per le bande laterali, gallerie con artwor e animazioni per i modelli dei personaggi, musiche aggiuntive dagli altri titoli di Sonic e la possibilità di giocare con Sonic, Tails e Knuckles all’interno di tre, dei quattro, giochi presenti nella raccolta, garantendo approcci del tutto inediti per quei giocatori che avevano già spolpato in passato ogni aspetto di questi storici titoli.

Sonic Origins Plus o Sonic Origins 2.0?

Sonic Origins, pur rappresentando una delle migliori antologie dedicate al porcospino blu, non era completa e molti giocatori chiesero a SEGA di realizzare un secondo volume contenente gli altri titoli dedicati a Sonic usciti sulle altre piattaforme del colosso giapponese. Inoltre, il fatto di essere stato reso disponibile esclusivamente nel formato digitale, non convinse appieno proprio quella fetta di utenza a cui la compilation era rivolta, ovvero “gli amanti della copia fisica”, sempre intenti a richiedere a gran voce di avere un supporto fisico con il quale preservare i giochi negli anni a venire.

Sonic Origins Plus prova proprio a colmare questo gap offrendo una nuova versione di quella antologia che, tramite un contenuto digitale aggiuntivo, acquistabile a parte, aggiunge altri dodici titoli rilasciati sull’iconico Game Gear: Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Sonic Blast, Sonic Chaos, Sonic Drift, Sonic Drift 2, Sonic Labyrinth, Sonic Spinball, Sonic The Hedgehog (la versione a 8-bit per console portatile), Sonic The Hedgehog 2 (la versione a 8-bit per console portatile), Sonic Triple Trouble, Tails Adventure e Tails’ Skypatrol.

Inoltre è stato inserito un nuovo personaggio giocabile per i quattro titoli già presenti nella versione originale di Sonic Origins Plus: Amy Rose, la porcospina rosa introdotta originariamente in Sonic CD. Questa aggiunta potrebbe risultare come una novità di poco conto ma credetemi che non lo è, in quanto Amy, grazie al suo martello giallo, risulta un personaggio fuori dagli schemi e capace di offrire un quarto, differente, approccio con il quale i giocatori potranno affrontare i titoli per Mega Drive.

Per chiudere l’offerta proposta da Sonic Origins Plus, Knuckles è stato reso disponibile come personaggio giocabile all’interno di Sonic CD e i quattro giochi presenti nella versione originale sono ora fruibili in HD e in modalità Widescreen.

Un colpo basso al formato fisico Prima di proseguire con l’analisi dei titoli introdotti con Sonic Origins Plus, voglio spiegarvi, molto brevemente, perché il problema principale di questa raccolta, risiede proprio nell’utenza a cui si propone, ovvero i collezionisti e quei videogiocatori che puntano a preservare le produzioni del passato. Sonic Origins Plus, difatti, nella sua versione fisica presenta un supporto ottico, o una scheda nel caso della versione per NIntendo Switch, contenente esclusivamente la versione dell’antologia rilasciata un anno fa. I titoli per Game Gear, Amy Rose e tutti i contenuti aggiuntivi introdotti con la versione Plus, saranno da scaricare dallo store digitale della piattaforma di riferimento, dopo aver riscattato il codice contenuto nella confezione del gioco, vanificando ogni speranza di poter preservare tutti i contenuti di questa antologia su un supporto fisico. Una scelta indubbiamente peculiare, e poco comprensibile, considerando la manciata di megabyte che questo contenuto addizionale occupa una volta installato e che, sono sicuro, fungerà da deterrente proprio per quella parte di giocatori che, seppur interessata a Sonic Origins Plus, ha preferito attendere la venuta di una edizione fisica.

Un’emulazione un pelo frettolosa

Venendo infine ai 12 titoli introdotti con Sonic Origins Plus, il trattamento che SEGA ha dedicato ai titoli rilasciati su Game Gear è indubbiamente meno impressionante di quanto fatto con i quattro giochi che composero la prima versione di questa raccolta. Ognuno dei dodici titoli, difatti, è eseguibile passando per il museo presente nel gioco e si presenta come una versione 1:1 dell’originale, emulata direttamente e senza alcun miglioramento di sorta, al netto ovviamente di un upscale automatico della risoluzione.

Ora, prima di giudicare questa scelta in maniera totalmente negativa, bisogna prendere atto di alcuni aspetti fondamentali: la rimasterizzazione di 12 giochi, per allinearli sia in termini contenutistici, che in termini di migliorie tecniche, a quelli presenti originariamente, è un lavoro che non avrebbe permesso a SEGA di mantenere un prezzo contenuto a questa raccolta, oltre ad essere un investimento di risorse ben più massiccio di quello richiesto dalla conversione offerta.

In secondo punto, i 12 giochi introdotti con Sonic Origins Plus, non sono capolavori senza tempo e, con molta probabilità, un dispiegamento di forze e lavoro per rimetterli a nuovo, non avrebbe incontrato comunque il favore del pubblico, considerando la qualità intrinseca dei giochi in questione.

L’aggiunta del catalogo per Game Gear nella sua interezza è un’aggiunta gradita che, in questa forma, rappresenta più un divertissement votato alla completezza che una vera e propria aggiunta di peso. L’unico problema è che l’emulazione non è perfetta e sovente mi sono trovato di fronte a rallentamenti vari durante l’esecuzione di giochi e a qualche lieve effetto eco nelle tracce sonore.