Star Citizen apre i primi wormhole per cambiare sistema solare

Cloud Imperium Games, dopo aver annunciato l'addio del direttore Todd Papy, ha recentemente celebrato un traguardo importante nello sviluppo del suo titolo Star Citizen. Durante una serie di test condotti in gran segreto, alcuni giocatori hanno avuto la possibilità di spostarsi da un sistema solare all'altro senza schermate di caricamento, un'innovazione che segna un notevole progresso per il gioco.

Mentre i titoli concorrenti come Starfield e Elite Dangerous hanno offerto la possibilità di viaggiare tra i sistemi solari fin dal loro lancio, Star Citizen era rimasto indietro sotto questo aspetto, almeno finora. Il gioco si basa sull'idea che ciascun sistema solare sia gestito da un server o un insieme di server separati, rendendo il viaggio senza soluzione di continuità tra sistemi una sfida ingegneristica che Cloud Imperium Games ha dovuto affrontare con il massimo impegno.

La tecnologia alla base di questo progresso è nota come "server meshing" e teoricamente permetterà ai giocatori di attraversare un vasto universo connesso attraverso veri e propri wormhole tenuti aperti da cancelli interstellari. Durante il test sono stati attivati solo due di questi cancelli, collegando il sistema di Stanton, già noto ai giocatori di Star Citizen, con un nuovo sistema chiamato Pyro.

I wormhole, noti anche come buchi neri o ponti di Einstein-Rosen, sono ipotetiche strutture dello spaziotempo che collegano due punti distanti nello spazio e/o nel tempo.

I dettagli del test rimangono limitati poiché era riservato a un numero limitato di giocatori di Star Citizen che hanno firmato un accordo di non divulgazione riguardo la loro partecipazione. Tuttavia, i resoconti e i video dell'inaugurale viaggio attraverso il warpgate hanno iniziato a emergere, suscitando grande entusiasmo nella comunità per il progresso di un gioco che è in sviluppo da oltre 13 anni e ha raccolto oltre $668 milioni in crowdfunding.

Il sistema di viaggio warp è ancora in fase di sviluppo anche se, al momento, ci sono diverse segnalazioni da parte di giocatori che segnalano bug grafici durante il salto. Un problema potenzialmente più serio consiste invece nel congestionamento del traffico creatosi dall'altra parte del cancello e descritto come un "cimitero" di navi distrutte sul lato di Pyro. Nonostante ciò, la notizia ha ricevuto un'accoglienza ottima da parte dei giocatori di Star Citizen che sembrano impazienti di provarla, ma dovranno attendere ancora un po' per l'implementazione.