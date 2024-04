Prezzo SHOCK per la Collector's Edition di Naruto x Boruto (-43%)

Se siete fan di Naruto non potete assolutamente perdervi questa offerta Amazon sulla Collector's Edition Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connection per PS5, PS4 e Nintendo Switch. Grazie a uno sconto Amazon del 40% oggi la pagate solo 85,12€ anziché 149,99€. vi immerge nel mondo di Naruto come mai prima d'ora, offrendo oltre 130 personaggi iconici e la più vasta gamma di combattenti della serie. Rivivete le scene più entusiasmanti dell'infanzia di Naruto e assistete alla sua battaglia finale, il tutto godendo di una lunga serie di gadget esclusivi, come la collector's box, una copertina speciale e un set di figurine di Naruto e Sasuke. Un'offerta imperdibile per chi ha amato il gioco.

Collector's Edition di Naruto X Boruto, chi dovrebbe acquistarla?

La collector's Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection è un sogno per i fan di Naruto, ma anche per tutti gli amanti dei videogiochi di combattimento. Con più di 130 personaggi giocabili provenienti dalle serie di Naruto e Boruto, oltre a leggende come Ashura e Indra Ootsutsuki, il gioco offre la più ampia gamma di combattenti della serie Ultimate Ninja Storm.

Nella nostra recensione abbiamo elogiato particolarmente il combat system di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections che include una serie di comandi semplificati per rendere il titolo accessibile a tutti. Inoltre, potrete rivivere l'infanzia di Naruto fino alla sua battaglia finale con Sasuke ed emozionarvi con la fantastica storia di amicizia che lega i due protagonisti. Grazie a un arco narrativo completo unito a un gameplay eccezinoale, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection si presenta come l'edizione definitiva per celebrare i 20 anni del franchise.

La Collector's Edition di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connection si trova in super offerta con uno sconto Amazon del 40% che fa scendere il prezzo da 149,99€ a soli 85,12€. Se siete appassionati di Naruto e avete voglia di rivivere la sua storia in un'avventura videoludica unica, questa è un'offerta che non potete assolutamente lasciarvi scappare.

