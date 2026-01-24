Il mondo di Ashkenon si prepara ad accogliere una nuova ondata di incantatori. Quantic Dream ha ufficializzato l'arrivo della seconda fase di test chiuso per Spellcasters Chronicles, fissata per la settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio 2025, anticipando contestualmente la data di ingresso in accesso anticipato sulla piattaforma Steam: il 26 febbraio prossimo. Un passo significativo per il progetto del celebre studio parigino, che raccoglie i frutti dei primi riscontri della comunità emersi durante il test inaugurale dello scorso dicembre.

La decisione di ampliare progressivamente l'accesso al gioco si accompagna all'introduzione di una figura narrativa destinata a diventare il filo conduttore dell'esperienza: Ozdam Devam, conosciuto come il Cronista di Ashkenon. Questo personaggio non giocabile rappresenta molto più di una semplice voce narrante: studioso appassionato dell'Ardito e profondo conoscitore dei segreti della Fonte, Ozdam osserva dall'alto le interminabili battaglie che segnano la storia di questo universo fantasy, testimoniando la nascita e il crollo delle civiltà. La sua funzione è quella di ponte tra i giocatori reali e la dimensione fittizia, accompagnando coloro che sono chiamati a plasmare il destino di Ashkenon.

Per accedere alla seconda beta chiusa, Quantic Dream ha reso disponibili su Steam diversi pacchetti denominati Founder's Pack, con prezzi che variano dagli 8,99 euro fino ai 69,99 euro. Ciascun pacchetto garantisce non solo l'ingresso immediato alla fase di test, ma anche una selezione di elementi estetici esclusivi che rimarranno permanentemente associati all'account del giocatore dal momento del lancio in accesso anticipato. Il pacchetto base, l'Explorer Pack, offre skin personalizzate per la Swamp Witch e il suo catalizzatore, oltre a titolo e banner dedicati. Salendo di categoria, il Founder Pack aggiunge 2.400 Elder Gold e contenuti per l'Iron Sorcerer, mentre il Pioneer Pack espande ulteriormente la collezione con 4.820 Elder Gold e personalizzazioni per quattro incantatori differenti.

Il pacchetto più completo, denominato Architect Pack, rappresenta un'offerta premium che include skin esclusive per ben sei classi di incantatori, una personalizzazione unica per la Lifestone, 8.700 Elder Gold e un privilegio particolare: il nome del giocatore verrà intrecciato nell'Ardito, entrando così a far parte della tradizione narrativa del gioco. A completare il tutto, un art book digitale di 78 pagine ricco di concept art e commenti dell'Art Director.

Sul fronte dei contenuti ludici, la seconda beta introduce modifiche sostanziali rispetto alla versione precedente. Tra le novità più rilevanti spicca la Costa Nordica, una nuova arena caratterizzata da cinque corsie, ampi campi visivi e condizioni ambientali che metteranno alla prova le capacità tattiche dei giocatori. L'arsenale magico si arricchisce di sei nuovi incantesimi: Pioggia di Fuoco, Granata Velenosa, Infusione di Ghiaccio, Infusione di Fuoco, Sacrificio e Resurrezione. Parallelamente, il sistema di evocazioni accoglie cinque nuove creature tra cui il Behemoth di Pietra, il Lich, la Fata, il Carro a Vapore e il Cacciatore Lupo.

L'esperienza per i nuovi arrivati viene facilitata dall'introduzione di un tutorial giocabile e di un sistema introduttivo rinnovato, pensati per accompagnare gradualmente i neofiti verso la comprensione delle meccaniche di base. Sul versante sociale, compare finalmente una chat testuale di squadra integrata durante le partite, accompagnata da un sistema di segnalazione per contrastare comportamenti inappropriati o tossici all'interno della comunità. Fa il suo debutto anche una versione preliminare del sistema di ranking, destinato a strutturare l'esperienza competitiva.

Gli sviluppatori hanno dedicato particolare attenzione all'ottimizzazione tecnica, implementando una serie di miglioramenti mirati a garantire prestazioni più stabili e un utilizzo più efficiente della memoria. Questo lavoro di rifinitura si riflette nell'aggiornamento dei requisiti di sistema: la configurazione minima richiede ora un processore Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 2600, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 con almeno 8 GB di VRAM, 16 GB di RAM e un'unità SSD NVMe. Il sistema operativo richiesto è esclusivamente Windows 11.

Per la configurazione consigliata, Quantic Dream suggerisce un processore Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 2700, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 o Radeon RX 9060 XT con almeno 10 GB di VRAM, mantenendo invariato il requisito di 16 GB di RAM e l'unità SSD NVMe. Questi aggiornamenti mirano a garantire un'esperienza fluida su una gamma più estesa di configurazioni hardware, rispondendo a una delle principali preoccupazioni emerse durante il primo test pubblico.

L'infrastruttura di rete subisce un'espansione considerevole: oltre ai server già operativi in Europa e Nord America, la seconda beta introduce nuovi nodi regionali in Asia. Questa distribuzione geografica più capillare dovrebbe tradursi in una riduzione della latenza, in un matchmaking più efficiente e in una maggiore stabilità delle connessioni per i giocatori nelle diverse aree del mondo. Un intervento necessario considerando l'ambizione di Quantic Dream di costruire una comunità globale attorno a Spellcasters Chronicles.

Il bilanciamento generale del gioco viene rivisto attraverso modifiche che toccano incantatori, evocazioni, magie e regole fondamentali. Quantic Dream ha reso disponibili le note complete della patch sui canali ufficiali Discord e Steam, dove i giocatori possono consultare nel dettaglio tutte le variazioni apportate. Questa trasparenza nel comunicare i cambiamenti riflette l'approccio collaborativo che lo studio francese intende mantenere durante l'intero percorso di sviluppo, valorizzando il contributo della comunità nella definizione dell'equilibrio finale del gioco.