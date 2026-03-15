Avatar di Ospite Vim Shield #962 0
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Joakim come capitano in gioco è una roba assurda, nel senso buono. Sentirsi commentare le battaglie con la sua voce mentre parte Yamato in sottofondo... non so se è geniale o follia pura. Cmq la collezione sembra fatta bene, anche se scommetto che i container premium costeranno un rene.
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