Quella tra i Sabaton e World of Warships non è certo una storia nuova. La celebre band metal, che tra le altre cose abbiamo avuto l'onore di intervistare in occasione dell'ultima Gamescom, ha infatti già collaborato con il titolo di Wargaming con il singolo Bismarck, così come con altre opere del publisher. Questa volta le cose sembrano però essere state fatte decisamente in grande.

Complice l'uscita del nuovo singolo Yamato dedicato all'iconica corrazzata giapponese, del quale potete trovare il videoclip di seguito, i Sabaton sbarcano infatti nel gioco con tutta una serie di nuovi contenuti, come mimetiche a tema e, soprattutto, addirittura Joakim Brodén, il frontman della band, che diventa un capitano utilizzabile in gioco. Oltre che la sua figura, Joakim ha anche prestato la voce al gioco per il doppiaggio di alcune linee e, mentre lo utilizzeremo, le nostre battaglie saranno caratterizzate dai suoni epici delle canzoni Bismarck e, appunto, Yamato dei Sabaton.

Come annuncia il comunicato ufficiale, infatti, ad accompagnare i fan in un epico viaggio nella storia della band è la collezione "Leggenda dei Sabaton". I suoi elementi, disponibili in container a tema standard e Premium, svelano messaggi e informazioni personali della band. I giocatori che completano la collezione potranno sfoggiare la mimetica permanente "Corona di fumo e fiamme" per la Yamato, il Capitano Joakim Brodén e cinque mimetiche permanenti Fiamme del metal. Oltre alla collezione, i giocatori potranno trovare in vari pacchetti anche il nuovo effetto di distruzione dei nemici "Into the Fire", bandiere commemorative e la toppa Sabaton."

Una collaborazione celebrata anche da Pär Sundström, bassista della band che ha dichiarato "Bismarck è stata una canzone estremamente emozionante ma non ha mai fatto parte di un album, e ciò l'ha sempre fatta sembrare incompleta. Abbiamo sempre voluto dare seguito a quella storia. Nel corso degli anni, innumerevoli fan ci hanno chiesto di scrivere una canzone sulla Yamato e sapevamo che sarebbe stato una naturale continuazione di ciò che abbiamo iniziato con la Bismarck. Sapevamo che questa canzone avrebbe dovuto avere un suono completamente diverso e, quando Tommy ha composto la musica, sentivamo di avere una canzone appropriata e abbastanza potente per questa storia. Collaboriamo con World of Warships ancora una volta e, data la vicinanza dei nostri mondi, ci è sembrato naturale continuare questa grande partnership. Insieme, abbiamo creato ancora una volta un leggendario video musicale!"

I contenuti speciali dei Sabaton saranno disponibili in World of Warships: Blitz dal 13 al 17 marzo 2026 e, per i giocatori di World of Warships: Legends, dal 30 marzo al 4 maggio 2026. I contenuti preferiti dai fan dei Sabaton arriveranno anche in World of Tanks: Modern Armor dal 17 al 30 marzo, con il ritorno dei carri Primo Victoria e Spirit of War.