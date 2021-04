Spider-Man Miles Morales è da record! Batte The Last Of Us 2 e Ghost Of Tsushima

Che Marvel’s Spider-Man fosse non solo l’esclusiva più venduta di Sony ma anche l’unico titolo in grado di eguagliare i numeri di GTA V su PlayStation 4, era cosa nota. Che lo spin-off dedicato a Miles Morales, potesse macinare dei risultati così sorprendenti come quelli presentati dal gruppo NPD, però, non era così scontato.

Uscito lo scorso autunno su PlayStation 4 e PlayStation 5, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è riuscito in breve tempo a sorpassare, in termini di vendita, due pezzi grossi quali The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima. Se si pensa, inoltre, che un risultato del genere è stato raggiunto in un lasso di tempo minore rispetto alle produzioni di Sucker Punch e Naughty Dog, il risultato ottenuto dallo spin off realizzato da Insomniac Games è ancora più sorprendente.

Pur considerando la mancanza di numeri precisi da parte di NPD, il gruppo ha confermato l’accuratezza dei dati in loro possesso e che nel totale sono state conteggiate sia le copie fisiche che quelle digitali. Se poi si pensa che Ghost of Tsushima e The Last Of Us Paarte 2 hanno venduto complessivamente oltre 14 milioni di copie dalla loro uscita, Marvel’s Spider-Man Miles Morales può tranquillamente ambire a dei risultati molto simili a quelli del capitolo principale della saga dedicata all’amichevole Uomo Ragno di quartiere.

Pur tenendo in considerazione che stiamo parlando di un gioco non solamente di qualità ma anche adatto a tutte le fasce di pubblico e dedicato a uno degli eroi più popolari, e amati, al mondo, il risultato non è scontato, specialmente per una produzione come Marvel’s Spider-Man Miles Morales che si presenta con una longevità minore rispetto al predecessore.