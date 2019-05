Spider-Man e PS5: un video mostra quanto il gioco sia più veloce con un SSD

Spider-Man, su PS5, viene caricato a una velocità a dir poco incredibile: la differenza con PS4 Pro è notevole. Ecco un video che mostra il caricamento.

Nelle ultime ore, Sony ha tenuto una conferenza al IR Day 2019 che sta avendo luogo a Tokyo. Durante l’evento, Sony ha parlato della propria visione di PS5 e del futuro della società per quanto riguarda il lato gaming: vi abbiamo spiegato il tutto a questo indirizzo. Vi ha partecipato anche Takashi Mochizuku, noto giornalista del Wall Street Journal, che ha condiviso tramite Twitter un filmato dove vengono mostrati i tempi di caricamento di Marvel’s Spider-Man su PS4 e su PS5.

Già sapevamo che il gioco su next-gen (o almeno, su una versione preliminare di quella che sarà la next-gen) presentava tempi di caricamento nettamente superiori, grazie all’SSD, in quanto Mark Cerny stesso ne aveva parlato durante il primo “reveal” di PS5. Vedere però in diretta Marvel’s Spider-Man che si carica in meno di un secondo è soddisfacente.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019

Viene inoltre mostrato quanto la console next-gen riesca a caricare rapidamente gli ambienti durante gli spostamenti, simulati a una velocità ben superiore a quella concessa dal giocatore. Grattacieli, auto, alberi e NPC appaiono senza problemi mentre la telecamera sfreccia per le strade di Manhattan. La qualità del filmato, purtroppo, è bassa e non ci permette di godere appieno dei risultati messi in mostra durante l’evento, ma si tratta comunque di una prova di quanto finora detto solo a parole.

È importante sottolineare che Sony non ha annunciato una versione PS5 di Marvel’s Spider-Man, ma ha solo usato il gioco come tech demo per mostrare le differenze di caricamento. Ricordiamoci inoltre che PlayStation 5 sarà retrocompatibile e quindi potremo giocare al titolo di Insomniac Games su next-gen senza doverlo ricomprare: chissà, forse gli sviluppatori rilasceranno una patch per potenziare il gioco con l’arrivo della nuova console.