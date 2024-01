S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ecco la data di uscita ufficiale

Il tanto atteso S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha finalmente ricevuto una data di uscita ufficiale: il 5 settembre 2024. GSC Game World ha accompagnato l'annuncio con la riapertura dei preordini, precedentemente chiusi a causa di ritardi causati dalla situazione in Ucraina, sulle varie piattaforme per cui sarà reso disponibile il titolo (Xbox Series X|S e PC).

Il gioco, inizialmente previsto per il primo trimestre del 2024, ha subito un ulteriore rinvio, nonostante gli annunci precedenti della compagnia.

Il breve trailer pubblicato insieme alla data di uscita mostra alcuni personaggi intorno a un fuoco, offrendo uno sguardo più approfondito peculiare alla misteriosa atmosfera della Zona.

GSC Game World ha affrontato apertamente il motivo del ritardo aggiuntivo, affermando che durante la Gamescom 2023, la società ha deciso di presentare una piccola parte di S.T.A.L.K.E.R. 2 al pubblico per la prima volta.

Questa iniziativa si è poi trasformata in un tour attraverso diversi paesi, dove migliaia di giocatori hanno avuto l'opportunità di giocare e fornire feedback diretti in merito allo stato dei lavori del gioco.

Da questa esperienza sono emersi due elementi chiave. Prima di tutto, il gioco è stato riconosciuto come un vero successore di S.T.A.L.K.E.R. per quanto riguarda il gameplay e l'atmosfera. Tuttavia, è emerso che dal punto di vista tecnico non era ancora pronto, richiedendo ulteriore tempo per perfezionarlo.

Nonostante gli sforzi degli sviluppatori per rispettare la data di uscita programmata, l'avvicinarsi del lancio ha evidenziato la necessità di risolvere alcune imperfezioni tecniche. La compagnia ha riconosciuto la situazione e ha preso la decisione di posticipare nuovamente il gioco per garantire una migliore qualità complessiva.

Nonostante i disagi causati dai ritardi, la decisione di prendersi il tempo necessario per rifinire il gioco è stata lodata per la trasparenza e l'attenzione alla qualità. Con l'augurio che il tempo aggiuntivo di sviluppo possa giovare al gioco e soddisfare le aspettative dei giocatori.