Niente da fare: neanche nel 2023 STALKER 2 vedrà la luce. Come riportato da Idle Sloth su Twitter, che cita direttamente un sito dedicato all’ecosistema Xbox in Polonia, Microsoft ha cominciato a cancellare i pre-order del gioco prodotto da GSC Game World. Cancellazione dovuta, ovviamente, all’impossibilità di far debuttare il gioco, oramai in lavorazione da diverso tempo e che avrebbe dovuto debuttare quest’anno.

Durante la Summer Game Fest 2022 era cominciato a circolare un cauto ottimismo in merito all’uscita di STALKER 2. GSC Game World pubblicò infatti un video, mostrando la loro nuova quotidianità, ovvero la guerra e la difesa del loro paese. Il team di sviluppo era però abbastanza sicuro di poter pubblicare il gioco nel corso del prossimo anno, tanto che Microsoft lo aveva incluso nei giochi in arrivo da giugno 2022 a giugno 2023 su Xbox Game Pass. La cancellazione dei pre-order e la rimozione della finestra di lancio però non lascia più dubbi in merito.

Chiaramente, almeno per ora, GSC Game World non ha commentato ufficialmente, né ha confermato il rinvio del gioco. Appare però chiaro che il team di sviluppo non può più garantire la precedente finestra di lancio. Per tutelare dunque i giocatori, che avevano già prenotato STALKER 2, l’unica strada percorribile è stata proprio la cancellazione dei pre-order, che lascerà sicuramente con l’amaro in bocca tutti coloro che aspettavano il titolo.

I lavori su STALKER 2 si sono interrotti il 24 febbraio 2022, giorno in cui è iniziata l’invasione russa in Ucraina. Alcuni rumor volevano la ricollocazione di GSC Game World in Polonia, ma un recente video pubblicato dagli sviluppatori sembrerebbe aver smentito questo trasferimento. Lo staff del team di sviluppo è però impegnato non solo a lavorare al gioco, ma anche nella difesa del proprio paese, con qualche addetto ai lavori che si è unito alle forze armate ucraine. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.