STALKER 2 è entrato nel cuore dei modder: oltre 80 mod in pochi giorni.

La comunità di modder di STALKER 2 si è mobilitata rapidamente dopo il lancio del gioco, rilasciando già decine di mod per la versione PC, a pochi giorni dall'uscita del gioco. Le modifiche spaziano dal bilanciamento del gameplay, fino al miglioramento delle prestazioni.

Nonostante STALKER 2 sia disponibile da meno di una settimana, sulla piattaforma Nexus Mods sono già presenti oltre 80 mod non ufficiali per la versione PC del gioco. Questa rapida risposta della comunità riflette la lunga tradizione di modding della serie STALKER, con i fan che si sono subito messi al lavoro per personalizzare, e migliorare, l'esperienza di gioco, con alcuni di loro che hanno lasciato messaggi di supporto agli sviluppatori, visto il travagliato lavoro che hanno svolto nel corso degli ultimi anni.

La community di STALKER 2 si é rivelata affiatata e incredibilmente vicina agli sviluppatori.

Le mod più popolari finora si concentrano sull'ottimizzazione delle prestazioni, come "Stalker Optimizer" che ha raggiunto quasi 80.000 download in pochi giorni. Questa mod mira a ridurre lo stuttering e migliorare la compilazione degli shader, potenzialmente aumentando il framerate di 5-10 FPS senza compromettere la qualità visiva.

Altre modifiche molto scaricate riguardano il bilanciamento del gameplay, come la riduzione della salute dei mutanti o l'abbassamento dei costi di riparazione dell'equipaggiamento. Questi interventi vanno incontro ad alcune critiche mosse dai giocatori riguardo alcuni aspetti troppo punitivi del gioco originale.

Al momento le mod sono disponibili solo per la versione PC di STALKER 2, ma gli sviluppatori di GSC Game World hanno confermato che il supporto arriverà in futuro anche su Xbox Series X|S. Non è stata fornita una tempistica precisa, ma si tratta comunque di una buona notizia per i giocatori console che potranno beneficiare delle creazioni della community.

Va sottolineato che molte delle mod attuali sono compatibili sia con la versione Steam che con quella del Microsoft Store/Game Pass per PC, ampliando la platea di utenti che possono utilizzarle. Le istruzioni di installazione possono variare, quindi è sempre consigliabile leggere attentamente le indicazioni fornite dagli autori di ciascuna mod.

Sebbene le prime mod si concentrino principalmente su specifici aggiustamenti e ottimizzazioni, ci si aspetta che nei prossimi mesi verranno realizzati progetti più ambiziosi, come grandi overhaul o espansioni che aggiungano nuovi sistemi e meccaniche di gioco.

Questo tipo di mod ha tenuto viva la serie STALKER nei 15 anni trascorsi tra l'uscita di Call of Pripyat nel 2009 e il nuovo capitolo, con creazioni come STALKER: Anomaly che hanno offerto ai fan nuovi modi di vivere l'esperienza di gioco. Con le potenzialità offerte dal nuovo motore grafico di STALKER 2, è probabile che i modder daranno vita a progetti ancora più ambiziosi e innovativi.

Il successo commerciale di STALKER 2 (qui la nostra recensione), che ha già superato il milione di copie vendute tra PC e Xbox (e vi consigliamo caldamente di recuperarlo su Amazon), fornisce una solida base di giocatori per alimentare la scena del modding. Questo risultato è particolarmente notevole considerando che il gioco è disponibile anche su Xbox Game Pass.

Gli sviluppatori di GSC Game World hanno ringraziato i giocatori per il supporto e confermato di essere al lavoro su vari miglioramenti e correzioni, come l'ottimizzazione del sistema di IA A-Life 2.0. La combinazione tra il supporto ufficiale e le creazioni della community promette di arricchire ulteriormente l'esperienza di STALKER 2 nei prossimi mesi.