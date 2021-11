Star Wars Battlefront rinasce in 8K con Ray Tracing ed è una meraviglia (italiana)

Star Wars Battlefront ha già sulle spalle sei anni, ma ancora oggi il titolo DICE brilla per un aspetto grafico di ottima qualità generale. Ad innalzare ancor di più le qualità visive dell’FPS ambientato nell’universo di Star Wars ci ha pensato un modder italiano, il quale ha realizzato una mod che porta il gioco a girare in 8K con Ray Tracing.

Il modder in questione è conosciuto in rete come ‘Massihancer’ e già in passato ha lavorato ad altre mod che sono andate ad impreziosire notevolmente l’aspetto grafico dei giochi. In questo caso il modder ha deciso di riprendere proprio Star Wars Battlefront, aggiungendo il supporto al Ray Tarcing e portando la risoluzione a 8K.

A supporto del lavoro fatto, il ragazzo ha pubblicato sul proprio canale YouTube anche un video in cui la sua creazione si mostra in modo meraviglioso; portando un gioco della scorsa generazione ad un livello di pura next-gen grafica.

Attualmente la mod è ancora in lavorazione, ma Massihancer ha già confermato che una volta pronta potrà essere alla portata di tutti in modo gratuito.