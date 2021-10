Valve lavorava al “suo” Star Wars: ecco le immagini

Oltre a Left 4 Dead, Portal e Half-Life, c’è stato un periodo in cui Valve aveva cominciato a lavorare ad una sorta di gioco à la Star Wars. Dobbiamo scavare a fondo nei ricordi per poter riuscire a capire di cosa stiamo parlando. Era il 2012 e tramite un Q&A con la board di 4chan, Gabe Newell ammise che la sua società stava lavorando ad una nuova IP, chiamata Stars of Blood, ma senza esito positivo. A distanza di anni, oggi, abbiamo la possibilità di dare uno sguardo al look del gioco.

Gabe Newell, fondatore di Valve Corporation

Stars of Blood era un progetto decisamente interessante, almeno sulla carta. Sarebbe stato un viddeogioco dove i giocatori avrebbero potuto impersonare dei pirati spaziali e girovagare per le galassie. Purtroppo il progetto, come ammesso da Newell, venne accantonato. E guardando i vari concept art emersi nelle ultime ore sul database di Valve, beh, non c’è da stupirsi. In effetti il progetto Valve sembrava avere degli enormi problemi di identità: se da una parte il tutto pareva rifarsi moltissimo all’estetica della saga creata da George Lucas, dall’altra invece strizzava l’occhio ai fan del cyberpunk, la corrente letteraria più discussa e citata degli ultimi anni.

Non abbiamo idea della natura del gioco. La differenza di ambienti però ci fa presupporre che Valve avesse intenzione di far girovagare il giocatore all’interno di diverse città e location, alcune più desertiche, altre invece delle vere e proprio megalopoli. Il progetto venne accantonato appunto nel 2012, ma è difficile capire con esattezza quando gli artisti della società avessero cominciato a lavorarci.

Stars of Blood (Cancelled) Developed by Valve Corporation. pic.twitter.com/afqKAzxFDj — Obscure Game Aesthetics (@game_obscure) October 30, 2021

Stars of Blood purtroppo non vedrà mai la luce. L’esplorazione spaziale sembra comunque essere diventata un tema abbastanza forte nei videogiochi e forse con Starfield ne avremo la consacrazione a livello ruolistico. Il prossimo open world RPG di Bethesda è infatti previsto per l’11 novembre 2022, in esclusiva su console Xbox e PC: riuscirà a convincere tutti coloro che attendono un’esperienza di gameplay ai confini dell’universo conosciuto?