Star Wars Battlefront 3, scoperta l'ultima build del gioco cancellato dopo 16 anni

Una nuova build di quasi 7 minuti del cancellato Star Wars Battlefront 3 per Nintendo Wii è stata scoperta dal Free Radical Archive, offrendo uno sguardo sul sequel mai realizzato tramite un video caricato poi su YouTube. Il gioco, uno dei più attesi della saga di Star Wars, fu cancellato nel 2008 nonostante fosse vicino al completamento.

Guarda il video qui

Questa versione recentemente emersa risalirebbe all'ultima settimana di sviluppo, suggerendo che si tratti della build più completa mai vista finora visto che Star Wars Battlefront 3 era "completato al 99%" al momento della cancellazione. Il Free Radical Archive, una community dedicata ai progetti perduti dello studio, ha annunciato che condividerà gratuitamente questa build attraverso il proprio server Discord.

"Questa build, realizzata nell'ultima settimana di sviluppo, è piena di contenuti mai visti prima dai fan", ha dichiarato il gruppo. Nonostante la cancellazione durante lo sviluppo, ci sono ancora bug e problemi che la community spera di poter risolvere attraverso future attività di modding.

La serie Star Wars Battlefront, dopo i primi due capitoli sviluppati da Pandemic Studios nei primi anni 2000, è tornata nel 2015 grazie a DICE ed Electronic Arts. In particolare, Star Wars Battlefront II del 2017, dopo un lancio problematico legato alle microtransazioni, si è affermato come un ottimo modo per rivivere alcuni dei conflitti più iconici dell'universo di Star Wars. Tuttavia, molti fan conservano ancora un forte affetto per i titoli originali, considerati tra i migliori videogiochi di Star Wars mai realizzati.

Curiosamente, il franchise di Star Wars ha sempre avuto un rapporto complesso con i videogiochi. Mentre alcuni titoli sono diventati veri e propri classici, come Knights of the Old Republic, altri hanno faticato a decollare o sono stati cancellati prima del completamento.

La cancellazione di Battlefront 3 nel 2008 è stata un duro colpo per i fan. Il gioco era in sviluppo presso Free Radical Design, uno studio noto per la serie TimeSplitters. Nonostante fosse quasi completo, problemi finanziari e cambiamenti nella gestione dei diritti di Star Wars portarono alla sua cancellazione.

Un aspetto interessante della storia di Battlefront 3 è come sia diventato una sorta di "Santo Graal" per i fan della serie. Nel corso degli anni, frammenti di gameplay, concept art e persino build parziali sono emersi, alimentando le speculazioni su cosa avrebbe potuto essere.

La recente scoperta di una build quasi completa per Wii rappresenta un capitolo affascinante in questa saga. Non solo offre uno sguardo su un gioco perduto, ma potrebbe anche fornire spunti su come l'industria dei videogiochi è cambiata nell'ultimo decennio, specialmente in relazione a franchise importanti come Star Wars.