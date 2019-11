Star Wars Jedi Fallen Order: una mod aggiunge 50 skin per Cal Kestis

Sono passati dei giorni dall’uscita di Star Wars Jedi Fallen Order, e dopo l’ottimo successo che sta ricevendo il nuovo gioco di Respawn Entertainment stanno uscendo anche le prime mod per l’ultimo gioco ambientato nell’universo creato da George Lucas. Una delle mod più interessanti va ad aggiungere un totale di 50 skin personalizzate che vanno a cambiare il vestiario del protagonista Cal Kestis.

La mod chiamata Star Wars: Jedi Fallen Order Skinpack mod ha il peso di 200 MB, e permette non solo di cambiare l’estetica di Cal ma anche di cambiare alcuni dettagli fisici come il colore degli occhi o dei capelli. Inoltre, tra le opzioni che mette a disposizione la mod è possibile aggiungere dei tatuaggi al protagonista dell’avventura.

Alcune delle soluzioni proposte con questa nuova mod sono state mostrate all’interno di un video pubblicato dallo YouTuber Verionn sul proprio canale. Sul sito ufficiale della mod è possibile scaricare tutti i file insieme alle istruzioni necessarie per installare la mod all’interno di Star Wars Jedi Fallen Order.

Vi ricordiamo che questa non è l’unica mod che è in lavorazione per il nuovo gioco di Respawn, alcuni altri esempi li abbiamo citati in uno scorso articolo che potete trovare a questo indirizzo. Siete intenzionati a provare questa nuova mod estetica per Cal? Diteci la vostra.