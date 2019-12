Star Wars Jedi Fallen Order: la nuova patch introduce la photo mode

Nel corso di questa giornata è in arrivo una nuova patch per Star Wars Jedi Fallen Order. L’aggiornamento aggiungerà all’interno del nuovo gioco di Respawn Entertainment una sfilza di novità e sistemerà alcuni problemi delle collisioni già segnalati in passato di giocatori, oltre a ciò il nuovo update vedrà l’inserimento anche della Photo Mode.

La modalità foto all’interno di Star Wars Jedi Fallen Order potrà essere attivata premendo contemporaneamente entrambe le levette analogiche dei pad, questo metterà in pausa l’azione e consentirà al giocatore di giocare con l’inquadratura, con gli effetti e filtri messi a disposizione per catturare i propri momenti preferiti.

Photo mode is coming to #JediFallenOrder! Learn more about the lastest patch here: https://t.co/QHO3IUHJTX pic.twitter.com/hF5qW811a5 — EA Star Wars (@EAStarWars) December 10, 2019

L’altra nuova aggiunta nella patch darà la possibilità di rimuovere una determinata parte specifica dalla spada laser durante la personalizzazione. In precedenza, questa parte veniva fissata sulla spada laser dal momento in cui la si riceveva durante la trama principale, ora è possibile mettere e togliere questa specifica parte a piacimento tramite il menù di personalizzazione di Cal o all’interno dei banchi da lavoro.

Infine la patch va ad inserire anche alcune correzioni di bug e di collisioni problematiche individuate dai giocatori all’interno dell’esperienza. La patch sarà rilasciata proprio oggi 11 dicembre e sarà scaricabile su tutte le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC. Come accogliete l’aggiunta di una Photo Mode all’interno del nuovo gioco su Star Wars? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.