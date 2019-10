Star Wars Jedi Fallen Order: disponibile un nuovo lungo video gameplay

Recentemente è stato rilasciato da Respawn Entertainment un lungo ed interessantissimo video gameplay per l'attesissimo Star Wars Jedi Fallen Order.

Grande, anzi grandissima giornata, per tutti i fan del celebre universo di Star Wars che bazzicano anche nel mondo videoludico. Dopo essere entrato oggi in fase gold, infatti, Star Wars Jedi Fallen Order ha deciso di mostrarsi nuovamente in un lungo ed interessante video gameplay.

Ben 18 minuti di video, che mostrano una versione dell’opera decisamente più avanzata rispetto quanto visto allo scorso E3 2019 di Los Angeles e che certificano ulteriormente la crescita qualitativa del titolo di Respawn Entertainment.

Il video, composto quasi esclusivamente da sequenze d’azione, mostra infatti decisi miglioramenti sotto diversi aspetti, a partire dalle sequenze di combattimento fino ad arrivare alle interazioni con lo scenario. Le animazioni, ad esempio, sembrano ora decisamente più fluide e anche il ventaglio di mosse a nostra disposizione sembra essere stato decisamente ampliato rispetto a quanto visto qualche mese fa.

Una particolare nota di merito va inoltre assegnata alle precedentemente citate possibilità di interagire con lo scenario. Il protagonista di Star Wars Jedi Fallen Order potrà infatti rallentare il tempo, attirare o scagliare oggetti e imbarcarsi in delle corse sul muro alla Prince of Persia. Un corposo elenco di abilità, che promette di rendere decisamente più vario e interessante l’atteso titolo.

Che ne pensate di questa notizia e del video gameplay appena rilasciato? Quali sono le vostre impressioni a caldo dopo la visione? Avete anche voi riscontrato dei decisi miglioramenti rispetto a quanto mostrato all’E3 2019 o il tutto non vi convince ancora a pieno? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!