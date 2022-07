Dopo mesi di rumours, il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order è stato annunciato qualche mese fa con un trailer durante l’evento di Disney. Ora Star Wars Jedi: Survivor ha addirittura una pagina ufficiale su Steam, anche se al suo interno non sono attualmente presenti moltissimi contenuti. Tuttavia, abbiamo già la possibilità di aggiungere il nuovo titolo di Respawn Entertainment alla nostra lista dei desideri. Il titolo è listato con un semplice “Coming soon” che non lascia spazio a troppe ipotesi su una possibile data di lancio.

Tra i contenuti inseriti attualmente nella pagina Steam di Star Wars Jedi: Survivor c’è il trailer, ovviamente, e diversi screenshot a cui abbiamo già dato un’occhiata. La descrizione conferma che la storia di Cal riprende cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order, che abbiamo appreso coincide con la sequenza temporale della serie televisiva Disney+ Obi-Wan Kenobi. I fan e i giocatori vestiranno ancora una volta i panni di Cal Kestis e saranno seguiti dal fido droide BD-1.

“Cal deve stare un passo avanti rispetto alla costante ricerca dell’Impero mentre continua a sentire il peso di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia”, si legge nella descrizione, che ancora una volta non aggiunge nuove informazioni su Star Wars Jedi: Survivor. Non sappiamo, infatti, quale sarà il misterioso antagonista che dovremo affrontare nel titolo o i luoghi che Cal visiterà in questa tappa della sua avventura.

Infine, la sezione relativa ai requisiti di sistema all’interno della pagina è ancora piena di testi placeholder con ogni componente che recita la dicitura “TBD”. È molto probabile, infatti, che i requisiti di sistema per la versione PC di Star Wars Jedi: Survivor siano rivelati soltanto in una data molto più vicina a quella di lancio. Quello che sappiamo è che il titolo uscirà verosimilmente nel corso del 2023.