Durante la consueta call tra azionisti e investitori, EA potrebbe aver svelato il periodo di uscita di Star Wars Jedi: Survivor. Tutto si basa, ovviamente, sulle dichiarazioni dei dirigenti del publisher di Redwood, che hanno anticipato a tutti coloro che investono e possiedono le sue azioni i piani per il futuro, che includono ovviamente alcuni giochi in arrivo nel 2023.

Sappiamo già che il publisher lancerà la sua nuova versione del simulatore calcistico su licenza FIFA. Dopo la rottura con la governance del calcio mondiale, a Redwood hanno lavorato a un nuovo progetto, di cui però i dettagli latitano ancora. Sappiamo anche per gennaio 2023 è prevista l’uscita del remake di Dead Space, uno dei giochi più attesi del prossimo anno, soprattutto in virtù di un lungo lavoro di rifacimento che è stato accompagnato da un lungo processo di avvicinamento alla community, con update su base regolare.

Nel report sono presenti però due titoli non nominati, ma previsti comunque per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2022/2023. Uno di questo è un “Partner Title”, che potrebbe dire un gioco sviluppato su licenza. L’altro, invece, è una Major IP, ovvero un’IP di rilievo. Considerando che Dead Space Remake è già citato all’interno della conference call, è molto probabile che l’IP prevista sia proprio Star Wars Jedi: Survivor. Un eventuale annuncio da parte di EA confermerebbe anche i precedenti report, che vorrebbero il gioco in uscita in un periodo tra febbraio e marzo 2023.

Chiaramente, almeno per ora, possiamo fare solamente delle ipotesi. Se la Major IP è davvero Star Wars Jedi: Survivor, è molto probabile che il partner title in sviluppo sia un gioco basato sulla licenza di Black Panther. Nel corso delle ultime settimane, alcuni giornalisti e insider hanno riportato infatti che EA sarebbe al lavoro su un gioco con protagonista il personaggio Marvel. Vi invitiamo però a prendere queste indiscrezioni con le pinze e attendere, come di consueto, una eventuale ufficialità.