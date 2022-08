Se amate Stardew Valley, allora avrete già sicuramente utilizzato qualche mod. D’altronde, per quanto bella possa essere l’esperienza creata da Eric Barone, il farm game raggiunge nuove vette di gameplay grazie all’utilizzo proprio delle mod. Nella giornata di oggi parliamo proprio di un altro add-on, che vi permette di espanderà ancora di più l’esperienza di gioco.

Chiamata Stardew Realty, questa mod di Stardew Valley vi permette di acquisire ancora più terre rispetto a quella base. In totale ci sono ben dieci nuovi campi che si possono acquisire per poter creare un vero e proprio impero dell’agricoltura. Ovviamente non a livello economico: il gioco non diventa un business simulator, ma resta fedele ai suoi principi base di life game.

Oltre ai nuovi appezzamenti di terra, la mod introduce anche un Warp Network, che vi permette di poter girare ed esplorare tutte le vostre coltivazioni in maniera decisamente più intuitiva, con tanto di viaggio rapido. Presenti anche due nuovi edifici: il primo è il Fromagerie, ovvero una fabbrica di formaggio, in grado di accettare ben 50 prodotti caseari nello stesso momento per produrre, appunto, formaggio su vasta scala. Il secondo invece è una distilleria di vini, che vi permette di produrre uno degli alcolici più famosi al mondo. La mod è disponibile, come sempre, su Nexus. Prima dell’installazione vi invitiamo però a leggere in maniera dettagliata la guida, visto che il modder raccomanda anche l’utilizzo di ulteriori mod per migliorare ancora di più l’esperienza di gioco.

Dopo milioni di copie vendute, per Eric Barone è tempo di andare oltre Stardew Valley. Il programmatore e game designer è al momento al lavoro su un nuovo gioco, chiamato Haunted Chocolatier, di cui però non è ancora stata annunciata la data di uscita. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.