Con l’estate che si avvicina, non c’è niente di meglio che un buon gelato. Anche in un gioco come Stardew Valley. Sì, non siamo impazziti: grazie a una mod, infatti, ora è possibile consumare un bel cono gelato all’interno del titolo prodotto da Eric Barone? Stupiti? Anche noi, ma c’è da dire che la creatività di alcuni modder spesso riesce ancora a stupirci.

La mod si chiama Daphne’s Buildable Ice Cream Truck ed è sostanzialmente una mod che introduce un camioncino dei gelati in pieno stile americano all’interno della nostra partita di Stardew Valley. Grazie a questo add-on, nella mappa comparirà un vero e proprio shop di un NPC, appunto Daphne, che verrà introdotto tramite una lettera. Da qui in avanti sarà possibile acquistare alcune sue creazioni e seppur virtuale, questa mod riesce ad aggiungere un tocco di estate anche all’interno del gioco di Eric Barone. Sarà possibile anche personalizzare il camioncino dei gelati: Daphne potrà vendere il suo dolce in tre diversi furgoncini di colore blu, verde e rosa.

Se siete incuriositi da questa mod, beh, sappiate che potete scaricare il tutto a questo indirizzo. Attenzione però: per il suo corretto funzionamento c’è bisogno di ulteriori add-on. Il primo si chiama Solid Foundations e il secondo, invece, Shop Tile Framework. Nella pagina web di Nexus dedicata al camioncino dei gelati trovate però tutti i riferimenti per scaricare i file necessari all’installazione.

I gelati nel mondo di Stardew Valley erano già presenti. In questo caso la mod introduce una particolarità non da poco, ovvero la possibilità di acquistarli direttamente all’interno della fattoria, con tanto di iconico camioncino che vediamo spesso nei film e nelle serie TV di produzione USA. Un buon modo per poter risparmiare del tempo, non trovate? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.