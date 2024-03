Stardew Valley, ora potete bere la maionese (ed è incredibilmente utile)

L'aggiornamento 1.6 di Stardew Valley ha introdotto ai giocatori incontri e abilità nuove e sorprendenti: mentre la maggior parte di esse era piuttosto banale, come la riduzione del tempo per spingere un animale domestico prima di attraversarlo o il periodo di luna di miele di sette giorni per i coniugi appena sposati, una è a dir poco particolare. I giocatori, infatti, ora possono bere la maionese. La cosa ancor più assurda? Non solo si può fare, ma è addirittura molto utile!

A cosa serve la maionese in Stardew Valley?

Se siete soliti gestire la vostra fattoria nel modo più efficientemente possibile in Stardew Valley, potreste arrivare con poca o nessuna energia alla fine della giornata, o essere costretti ad andare a letto presto per evitare di svenire nei campi. Solitamente si mangia qualsiasi radice vegetale trovi o ci si rifornisce di snack da campo, che forniscono 45 energia e 20 salute, ma con la versione 1.6 esiste un nuovo modo per recuperare energia: la maionese.

Può sembrare disgustoso, ma bere la maionese dà almeno 50 energia e 22 salute, rendendola la migliore opzione per un rifornimento costante di energia per occuparti della tua fattoria.

Come se non bastasse, raccogliere le risorse per fare la maionese è abbastanza semplice. Se inizi con una fattoria di Meadowlands, otterrai subito due galline che ti forniranno due uova al giorno, quindi hai già gli ingredienti necessari. Dovrai, quindi, costruire una macchina per la maionese, che richiede una barra di rame, un cristallo della terra, legno, pietra e il livello di coltivazione due. Uno "speedrunner di maionese", LarkyLovesYou_, ha dimostrato come sia possibile costruire la macchina in meno di 18 minuti.

Insomma, avere barattoli di maionese con se è un ottimo modo per massimizzare il tempo ogni giorno, fornendo molta energia per esplorare le miniere e prendersi cura della propria fattoria. Tuttavia, ciò non significa che il vostro comportamento da ribelle sarà accettato dalla comunità: un giocatore ha condiviso un video su Twitter che mostra le reazioni dei vari personaggi se osi bere la maionese davanti a loro, e non sono positive. In soli 20 secondi, il giocatore è riuscito a far impazzire Gus, Shane, Harvey e Marnie. Insomma, mentre bere la maionese è ottimo per la tua fattoria, è meglio farlo di nascosto e non vicino ai villaggi, se tieni al tuo buon nome.