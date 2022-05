Spesso, nel mondo dei videogiochi, basta solo un’idea per poter vendere tantissime copie. Non ci credete? Beh, Stardew Valley è qui per smentirvi. Il gioco prodotto da Eric Barone ha infatti di recente superato il traguardo delle 20 milioni di copie vendute. Un successo al quale lo stesso Barone fatica a credere, per tanti motivi.

Partiamo, ovviamente, dall’inizio. Stardew Valley è il prodotto di un singolo sviluppatore, appunto Eric Barone. L’uomo ha passato buona parte della sua vita a imparare a programmare e soprattutto a disegnare. In questo modo è riuscito, in totale solitaria, a produrre il gioco, di cui ha sviluppato ance l’engine. Il titolo arriva sul mercato nel 2016 ed è subito un grande successo: lanciato sotto l’etichetta ConcernedApe, il gioco ha conquistato subito tantissimi utenti e dopo ben 6 anni dalla sua uscita ha superato le 20 milioni di copie, 13 solamente su PC.

“Questo traguardo è davvero fantastico. Non posso credere di aver venduto così tanto”, le parole di Barone dichiarate in una mail mandata a PC Gamer. Non è solo il numero di copie vendute a rendere Stardew Valley un vero e proprio successo, ma anche il ritmo delle vendite, che non sembra dare l’intenzione di rallentare. Insomma, il successo è palese: il titolo continua a conquistare giocatori su giocatori e soprattutto continua nell’offrire un’esperienza di gameplay vicina a quella che cercano una nicchia molto numerosa. “Le vendite giornaliere del titolo oggi sono le piùi alte di sempre. Non so esattamente il perché. La mia speranza è che il gioco continui a diffondersi con il passaparola. Sono davvero contento della sua popolarità”, ha aggiunto Barone.

Per Eric Barone si tratta sicuramente di un traguardo importante, considerato che lui stesso all’epoca dei lavori sul gioco era laureato in Informatica, ma senza un lavoro stabile e soprattutto non adatto alle sue competenze. Stardew Valley è stata la sua via di uscita, in grado di coronare il suo sogno di avere un’occupazione nella games industry.