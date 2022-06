Ci sono voluti circa 4 anni, ma alla fine ci siamo: Starfield è infatti stato svelato in ogni minimo dettaglio da parte di Bethesda. L’ambizioso action RPG di Todd Howard e soci si è infatti mostrato durante la conferenza di Xbox della Summer Game Fest 2022. Una presentazione ricca, quella di Bethesda, come da tradizione per ogni sua release importante.

Il primo gameplay ufficiale del gioco mostrato da Bethesda è “ambientato” nei primi minuti di gioco. Ci viene mostrata una luna e successivamente un assalto ad alcuni pirati. La libertà di azione e di combattimento sembra eredità da Fallout e Skyrim. Subito dopo i giocatori sono chiamati a far parte della Costellazione e arriveranno nella città di New Atlantis ed è proprio qui che Starfield sembra dare il meglio di sé. Gli ambienti sono incredibili, così come la ricchezza di NPC a schermo.

Fin dai primi minuti, appare chiaro che ci saranno diverse fazioni. Nel trailer abbiamo visto dei pirati spaziali, ma non sarà l’unica fazione nemica che incontreremo. Presentate anche alcune creature, alcune minacciose e altre invece che non sembrano intenzionate ad avere atteggiamenti ostili nei confronti dei giocatori.

La trama del gioco non è stata presentata in maniera chiara, probabilmente per evitare degli spoiler. Sappiamo però che ai giocatori sarà richiesto di rispondere alla domanda “Cosa c’è là fuori?” e tutto ruota intorno ad alcuni artefatti, in grado di poter rivelare dei segreti. “Si tratta della storia che creerete voi, sarà la vostra, sarà basata sulle vostre scelte”, le parole di Todd Howard.

Come in ogni gioco Bethesda che si rispetti, non manca la creazione del personaggio. Questa volta, oltre alle modifiche estetiche, saranno presenti un background e la scelta di alcune skill. Oltre al livellamento del protagonista, tornerà il crafting e il base building, come abbiamo già visto in Fallout 4 e Fallout 76. “Potrete anche creare la vostra astronave”, le parole di Todd Howard. “Potrete scegliere l’estetica, le componenti meccaniche e anche i membri dell’equipaggio”. L’astronave potrà ovviamente volare e questa sarà parte integrante dell’esplorazione: niente viaggio rapido nello spazio, ma una vera e propria ricerca di pianeti e di attività di vite. Presenti anche le battaglie nei cieli e tutti i pianeti saranno completamente esplorabili, oltre 100 pianeti e diversi sistemi solari.

Purtroppo il botto finale non c’è stato: Bethesda non ha infatti annunciato una data di uscita per il gioco. Starfield resta dunque ancora atteso per il 2023, ma occorrerà attendere prima di scoprire quando si potrà giocare.

In elaborazione…