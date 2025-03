Starfield arriverà presto su PS5? Spunta un indizio

L'universo videoludico di Bethesda potrebbe presto espandersi verso nuovi orizzonti console, con indizi sempre più concreti che puntano a uno sbarco di Starfield su PlayStation 5. Un recente "errore" sul sito ufficiale delle Creations di Bethesda ha riacceso il dibattito sulla strategia multipiattaforma di Microsoft, in un momento in cui il colosso di Redmond sembra riconsiderare la propria posizione sull'esclusività dei titoli Xbox.

Durante lo scorso fine settimana, gli appassionati hanno individuato un logo PlayStation associato a una decorazione per navi spaziali in fase di sviluppo sul sito Creations di Bethesda. Sebbene il contenuto sia stato rapidamente rimosso, l'indizio ha alimentato speculazioni sempre più insistenti su una versione PS5 del titolo sci-fi finora esclusivo per PC e Xbox.

Questa situazione si inserisce in un contesto più ampio che vede Microsoft adottare un approccio più flessibile verso le piattaforme concorrenti. Giochi come Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Grounded e Pentiment hanno già attraversato il confine delle piattaforme, approdando su PS5. Persino Forza Horizon 5 è stato confermato in arrivo sulla console Sony, e circolano voci sempre più insistenti che persino la saga simbolo di Xbox, Halo, potrebbe abbandonare l'esclusività dopo decenni.

Phil Spencer, responsabile della divisione gaming di Microsoft, ha dichiarato apertamente che questa apertura multipiattaforma è in parte motivata dalla necessità di generare maggiori entrate.

Il futuro di Starfield tra espansioni e nuove piattaforme

Le speculazioni non si limitano al possibile arrivo su PS5, ma si estendono a potenziali aggiornamenti significativi che potrebbero coincidere con questo lancio. Bethesda ha promesso "cose emozionanti" per Starfield nel corso dell'anno, in risposta al crescente malcontento dei giocatori riguardo alla scarsità di comunicazioni e aggiornamenti, specialmente dopo il tiepido riscontro ricevuto dall'espansione Shattered Space.

Todd Howard di Bethesda Game Studios ha confermato l'intenzione di rilasciare espansioni narrative annuali "si spera per molto tempo", e l'azienda ha già garantito che almeno un'altra espansione narrativa seguirà Shattered Space. Il prossimo showcase estivo di Microsoft potrebbe essere l'occasione ideale per svelare questi piani, seguendo la tradizione degli ultimi anni.

Starfield rappresenta la prima proprietà intellettuale completamente nuova di Bethesda dopo molti anni, nonché il primo gioco single-player principale dell'azienda dopo l'acquisizione di ZeniMax Media da parte di Microsoft nel marzo 2021. Nonostante il suo lancio nel settembre 2023 sia stato accolto con recensioni contrastanti, il titolo conserva un potenziale commerciale significativo che potrebbe essere amplificato dall'espansione verso nuove piattaforme.