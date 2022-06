Stando a quanto riportato dal canale YouTube Moore’s Law is Dead, AMD si sarebbe già rimboccata le maniche per sviluppare un’ulteriore APU con core Zen 4 e grafica integrata RDNA 3. Secondo quanto condiviso dallo Youtuber, si tratterebbe di un chip più piccolo di Phoenix Point, motivo per cui avrebbe preso il nome di “Little Phoenix”. Questo sarebbe il successore di Van Gogh, l’APU utilizzata su Steam Deck e realizzata in collaborazione con Valve.

Le informazioni di MLID dicono che la CPU sarebbe dotata di 4 core e 8 thread, insieme a 4 WorkGroup Processors. Questa configurazione è del tutto uguale a quella usata su Mendocino, differendo soltanto per la presenza dei core Zen 4 e la grafica integrata RDNA 3. Quest’ultima include una quantità di CU 4 volte maggiore e sarebbe il 50% più efficiente di RDNA 2, architettura su cui è basata la iGPU presente in Van Gogh.

Fonte: MLID

La notizia riguardo lo sviluppo di AMD di questa nuova APU è molto recente, motivo per cui i dettagli sono ancora scarsi. Ciò potrebbe ad ogni modo rappresentare un futuro aggiornamento hardware di una possibile “Steam Deck 2”, o quantomeno una variante potenziata. La prima iterazione della console di Valve è uscita da poco tempo, è quindi ovviamente improbabile aspettarsi già da adesso una nuova versione. L’APU Little Phoneix di AMD è d’altro canto un prodotto che uscirà tra un anno, di conseguenza potrebbe essere sicuramente presa in considerazione da Valve stessa qualora il team di sviluppo decida di progettare il successore della propria console portatile.

Restando in tema APU, un nuovo esemplare prototipo della CPU Phoenix Point è di recente emerso nella piattaforma MilkyWay@Home. Si tratta di un processore annunciato dall’azienda all’evento Financial Analyst Day 2022, assieme alle CPU Granite Ridge, che includerà core Zen 4 e grafica RDNA 3, oltre a supportare i più recenti standard come PCI-E 5.0 e le memorie RAM DDR5. Potete approfondire la notizia nel nostro articolo dedicato.