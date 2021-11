Steam Deck ci metterà ancora un po’ ad arrivare: Valve ufficializza il rinvio

Anche Valve deve arrendersi alla pandemia da COVID-19, che causa un altro ritardo. Parliamo di Steam Deck, l’handled device della casa fondata da Gabe Newell, che permette ai giocatori Steam di poter giocare in totale libertà e con un concept di design molto vicino a quello di Nintendo Switch non arriverà prima del 2022.

Il rinvio è stato comunicato direttamente da Valve, con un comunicato ufficiale che punta il dito verso il cuore del problema: la mancanza di componenti. “Siamo spiacenti, abbiamo veramente fatto del nostro meglio per risolvere i problemi della catena di fornitura globale ma, a causa della scarsa disponibilità delle materie prime, i componenti non arrivano presso le nostre strutture di produzione in tempo per rispettare le nostre date di lancio iniziali”, si legge nel comunicato che annuncia il rinvio dello Steam Deck.

Il problema, come espresso chiaramente da Valve, riguarda ovviamente lo shortage di chip. Un problema che ha colpito per ultimo Steam Deck, ma che già dall’anno scorso ha messo a rischio le nuove console come PlayStation 5 e Xbox Series X, oltre che il mercato delle schede video e dei processori. Conseguenze, in tal senso, si sono riscontrate anche nel mercato delle automobili e di altri oggetti da casa, come frigoriferi e televisioni, anche se in misura leggermente minore. Si tratta comunque di un fulmine a ciel sereno: nessuno, neanche i rumor, avevano previsto un rinvio della nuova console portatile.

Quando arriva dunque il nuovo Steam Deck? Difficile dirlo con certezza: d’altronde la stessa Valve ha ammesso che sia la finestra di lancio originale (dicembre 2021) che quella nuova, che dovrebbe essere febbraio 2022, sono solamente delle stime. “Ci dispiace non poter rispettare la data di spedizione prevista inizialmente. Continueremo a lavorare per migliorare le date di prenotazione in base alle nuove tempistiche e terremo tutti aggiornati nel frattempo”, conclude il comunicato stampa.