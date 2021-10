PS5 e Xbox Series X|S: anche il 2022 all’insegna dello shortage, secondo AMD

Pare che ormai dobbiamo metterci l’anima in pace. Non solo chi è ancora in attesa della propria console, ma anche chi ancora non ha avuto l’occasione di poter prendere una PS5. Sembra strano no? E invece sembra che lo shortage di chip durerà ancora per molto e non si risolverà per la fine di quest’anno. A parlarne oggi è proprio il CEO di AMD che in un’intervista ha dichiarato che le linee produttive sono ormai alle strette. Il tutto ovviamente non interessa solo il mercato console, ma in generale tutti i settori che fanno dell’elettronica il cuore pulsante. Anche nel mercato automobilistico e PC infatti si risente di questo avveniemtno con ritardi e pochi pezzi disponibili.

D’altronde chi è alla ricerca di una GPU per il proprio PC lo sa bene. Anche chi in questi mesi sta cercando di mettere mano ad una console di nuova generazione sta riscontrando non poche difficoltà. Anche se ormai sono tante le occasioni per poter acquistare una console, la richiesta di PS5 e Xbox Series (nello specifico la sorella maggiore “X”), è ancora altissima e di conseguenza gli outlet non riescono a stare dietro alle richieste degli utenti che sembrano aumentare sempre di più, al posto di diminuire. Se è vero che nel corso dei prossimi mesi il fenomeno potrebbe ridimensionarsi, sembra che ne avremo ancora per un bel po’.

Seconda Lisa Su infatti almeno fino alla prima metà del 2022 avremo difficoltà nel trovare le console e continueremo come abbiamo fatto fino ad ora. Ovviamente anche altri del settore si sono spinti in queste dichiarazioni, come Phil Spencer che ha parlato di uno shortage davvero importante che prevede un limite di produzione almeno fino al 2022.

Non ci resta altro che attendere e magari sperare nell’apertura di nuove linee di produzione, oppure nella conversione di alcuni stabilimenti. Ormai il mercato dell’elettronica sta esplodendo e c’è sicuramente bisogno di investimenti per evitare che queste situazioni possano ripetersi ancora!