Una delle caratteristiche di questa nuova generazione di console e di hardware è probabilmente l’impossibilità di acquistare in maniera regolare console, schede video e processori. A distanza di quasi due anni dal lancio, infatti, PS5 e Xbox Series X non si possono comprare nei negozi e molto spesso ci sono lunghe liste d’attesa per potersi portare a casa una console. Questo vale anche per Steam Deck: l’handled di Valve è stato infatti lanciato a fronte della registrazione dell’acquirente, ma tutto ciò cambierà nel corso del 2023.

Come annunciato dall’azienda statunitense, infatti, le liste d’attesa per l’acquisto di Steam Deck si esauriranno nel 2023. La produzione dell’handled ha avuto un’accelerazione improvvisa e dal 2023 sarà possibile comprare la “console” di Valve senza dover attendere il proprio turno, semplicemente aggiungendola al carrello degli acquisti. Una splendida notizia, che però non riguarda gli sfortunati giocatori canadesi: in Canada, infatti, c’è un piccolo problema con la logistica.

“Il nostro distributore ha accumulato una serie di ordini in Canada. Nella regione, dunque, ci sarà una pausa (temporanea) per quanto riguarda l’evasione delle vendite. Siamo ottimisti e siamo sicuri che il tutto si risolverà nel breve periodo”, ha dichiarato Valve sull’account Twitter di Steam Deck. Ovviamente non è stato possibile fornire una finestra temporale, ma confidiamo che Valve possa annunciare novità davvero a breve.

Steam Deck ha debuttato a febbraio 2022. L’handled di casa Valve è diventato fin da subito uno dei prodotti più venduti su Steam, tanto che si trova al primo posto delle classifiche dei top seller del client. A spingere i giocatori ad acquistare l’hardware ci hanno pensato non solo l’ottimo supporto da parte della società, ma anche degli sviluppatori, che continuano a ottimizzare e rendere giocabili i loro titoli su questa particolare console. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.