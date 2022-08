Il successo di Steam Deck sta spingendo sempre più sviluppatori a supportare l’handled di Valve. La console, pur essendo un vero e proprio PC portatile, non può ovviamente garantire da sola il corretto funzionamento di ogni gioco, per diversi motivi tecnici. Nonostante ciò, l’alta richiesta da parte dei giocatori dell’hardware (che ancora oggi continuano ad acquistarlo), oltre che ovviamente le ottime impressioni della critica specializzata, sono sicuramente un fattore motivante per i team di sviluppo, che ora corrono per poter rendere compatibili i loro giochi sulla console.

Complice forse un periodo un po’ vuoto di uscite, dove i team di sviluppo hanno tutto il tempo del mondo per potersi dedicare ad aggiornamenti vari delle loro passate release, a luglio 2022 i giochi compatibili con Steam Deck hanno fatto un passo in avanti. Come riportato online, infatti, durante il mese scorso sono stati oltre 500 i nuovi giochi compatibili con l’hardware di casa Valve, un numero decisamente importante e che sottolinea come il fenomeno non può essere ignorato.

In aggiunta ai titoli supportati, anche Valve sta cercando di fare più sforzi possibili per Steam Deck. L’azienda di Gabe Newell si sta infatti sforzando di accelerare il ritmo di spedizione dell’handled. Ora, prenotando la console sul sito ufficiale, c’è un’ottima probabilità che si possa ricevere prima del 2023. Un’ottima notizia, considerato quanto il pericolo reseller sia dietro l’angolo per quanto riguarda i prodotti tecnologici, con PS5 e Xbox Series X che si trovano ancora con fatica e rischiano di finire nelle mani di chi poi le rivenderà in mercati secondari a un prezzo decisamente maggiore rispetto a quello di listino.

Steam Deck ha debuttato a febbraio 2022, dopo un breve posticipo causato dalla crisi dei semi conduttori. L’hardware di casa Valve sarà supportato per diverso tempo, anche se la società non esclude, in futuro, di lanciare un nuovo modello, magari leggermente più potente.