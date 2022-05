Sembra che Steam Deck sia facilmente riparabile anche da parte degli stessi utenti. Lo dimostra il fatto che su iFixit, ma probabilmente anche altre fonti, sarà possibile trovare praticamente tutti i pezzi di ricambio per la console di Valve, compresa la scheda madre. Molti di questi componenti non sono attualmente disponibili ma lo saranno a breve. Infatti, è già disponibile un listino prezzi che mostra, effettivamente, quasi tutti i componenti interni dell’hardware del nuovo gioiellino di casa Valve. Tra questi, appunto, è inclusa anche la scheda madre, uno degli elementi più importanti della console.

Quest’ultima, tuttavia, è riportata con un prezzo di 350 dollari che è decisamente elevato ma, in caso di guasto, è interessante sapere che sarà comunque possibile sostituirla. Inoltre, alcuni componenti sono dei veri e propri upgrade rispetto a quelli in dotazione nella console di base. Ciò apre la possibilità a miglioramenti fai da te per Steam Deck.

Ad esempio, come indica The Verge, è possibile decidere di applicare uno schermo antiriflesso su tutti i modelli. Questa miglioria normalmente è disponibile solo nella versione da 512 GB. O ancora, si può scegliere di installare una ventola Huaying, che dovrebbe risultare meno rumorosa di quella standard. Considerate le già eccellenti prestazioni anche in titoli come Forza Horizon, è interessante capire fino a che punto i giocatori si potranno spingere con l’hardware.

Al momento, tuttavia, sembra che alcuni componenti importanti della console non abbiano dei sostituti ufficiali né guide pratiche per la sostituzione. Si tratta, nello specifico, dell’SSD e della batteria, con quest’ultima che rappresenta un elemento di importanza piuttosto fondamentale per un dispositivo portatile. In ogni caso, iFixit ha già riferito di essere a lavoro su una soluzione per la batteria di Steam Deck e che questa verrà resa disponibile il prima possibile. Considerati i dati di vendita della console, che si assesta saldamente tra i più venduti su Steam, siamo certi che questa notizia farà felici molti utenti e appassionati.