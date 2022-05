Nell’ormai appuntamento settimanale con la classifica di SteamDB, si conferma saldamente in testa Steam Deck. La console è in cima a questa classifica da ormai tre settimane, scalzando definitivamente Elden Ring che deve accontentarsi del secondo posto. Tuttavia, i dati su cui si basa la classifica stilata dal sito non sono relativi alla quantità di unità vendute.

SteamDB, infatti, basa le sue liste sui dati di vendita e, di conseguenza, sui guadagni in dollari. Dal momento che Steam Deck ha un prezzo decisamente superiore a quello di un qualsiasi videogioco, e che all’interno della classifica sono inseriti senza distinzione sia hardware che giochi, il risultato non è sorprendente. Tuttavia, la console di casa Valve rimane stabile al comando ormai da settimane e, con essa, salgono anche le quotazioni di altri prodotti dell’azienda.

È il caso di Valve Index VR Kit che si porta al sesto posto. Anche in questo caso, il kit che, oltre a visore con cuffie integrate include anche Half Life: Alyx ha un prezzo decisamente elevato. Il costo dell’intero pacchetto supera infatti i 1000 euro e passa dal nono posto della scorsa settimana al sesto attuale.

Dal lato software, invece, le novità sono molte rispetto al nostro ultimo articolo. Escono infatti dalla classifica titoli come LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker per lasciare posto a molte novità. Su tutte, segnaliamo Rogue Legacy 2 che si piazza al terzo posto, subito dietro a Steam Deck ed Elden Ring. Il quarto posto è invece occupato da Monster Hunter Rise che si conferma molto amato dai giocatori.

Infine, riportiamo di seguito la classifica dei prodotti più venduti su Steam secondo SteamDB: