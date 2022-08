In attesa di scoprire la data di uscita di Unhcarted 4 su PC (probabilmente slittata all’ultimo secondo dopo il leak di Epic Games e Metacritic), si avvicina sempre di più l’arrivo di Marvel’s Spider-Man Remastered. Il gioco di casa Insomniac Games arriverà infatti su Steam ed Epic Games Store il 12 agosto 2022, e il team di sviluppo (insieme a Nixxes Software, team di Sony che si occupa di aiutare gli sviluppatori nei porting dei giochi PlayStation) ha confermato che il titolo sarà compatibile anche con Steam Deck.

L’annuncio è arrivato sui due profili social di Insomniac Games e Nixxes Software. Il comunicato è breve, ma decisamente chiaro: “Marvel’s Spider-Man Remastered è verificato per Steam Deck”, si legge nel cinguettio lanciato dai due studi di sviluppo. Si tratta di un’ottima notizia per tutti coloro che volevano giocare il titolo dell’Uomo Ragno (uno dei migliori giochi basati sul personaggio Marvel secondo la critica e i giocatori) in totale compatibilità.

Questo annuncio è inoltre un’ottima notizia per tutti coloro che utilizzano l’hardware di Valve. Da febbraio (giorno di lancio dell’handled di Gabe Newell e soci), l’elenco dei giochi verificati è aumentato a dismisura. Un chiaro segnale di come anche gli sviluppatori e gli editori abbiano deciso di sposare in pieno la filosofia e la missione di Valve: i giochi verificati sono infatti ottimizzati nativamente per Steam Deck e funzionano senza nessun problema.

Marvel's Spider-Man Remastered is Steam Deck Verified! ✅ — Insomniac Games (@insomniacgames) August 3, 2022

Marvel’s Spider-Man Remastered debutterà su PC il 12 agosto 2022. Il gioco presenterà una serie di migliorie tecniche decisamente importanti: sarà presente il Ray Tracing sui riflessi e delle ombre migliorate. In aggiunta sarà supportato anche il DLSS di Nvidia, la tecnologia che permette agli utenti di scalare la risoluzione in maniera dinamica senza intaccare le performance e il supporto ai monitor ultrawide per risoluzioni a 16:9, 16:10, 21:9, 32:9 e 48:9. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.