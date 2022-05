Steam Deck è una console decisamente particolare. Non essendo basata su Windows ma su Proton, fin da subito Valve non aveva garantito il corretto funzionamento di tutta la libreria del suo client per l’hardware. Nel corso dei mesi successivi all’annuncio, sempre più sviluppatori hanno lavorato per poter migliorare la compatibilità dei loro giochi con la console e ora, a distanza di appena 4 mesi dalla release, la lista si è sensibilmente allungata, includendo sempre più titoli.

Come riportato da PC Gamer, infatti, nel corso degli ultimi mesi il numero dei giochi tra verificati e compatibili con Steam Deck è aumentato a dismisura. Al momento i titoli perfettamente giocabili con la console sono ben 1.565, mentre invece quelli compatibili sono 1.535. I numeri arrivano da SteamDB, ma sono chiaramente in continua evoluzione. Giusto nel corso del weekend, anche Final Fantasy XIV è diventato compatibile con la console di Valve. Oltre ai giochi, anche i produttori hardware stanno chiaramente espandendo il supporto all’hardware, con iFixit che comincerà a vendere alcune parti di ricambio per riparazioni casalinghe.

Se vi state chiedendo che differenza c’è tra giochi verificati e giochi compatibili, non vi preoccupate, ve la spieghiamo noi. In breve, ogni gioco verificato è stato controllato direttamente da Valve. I giochi compatibili invece possono essere giocati sulla console, ma non viene garantito il corretto funzionamento.

Il percorso di Steam Deck è ovviamente ancora lungo. La console è infatti appena arrivata sul mercato e sicuramente nel corso dei prossimi mesi i giochi compatibili o verificati saranno sempre di più. Questo anche grazie all’incredibile risposta del pubblico, che ha acquistato in massa il nuovo hardware di Valve, rimanendo decisamente colpita in positivo dal lavoro degli ingegneri e soci di Gabe Newell. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.