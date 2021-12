Steam Deck: svelata la confezione! Ecco le immagini

Dall’annuncio a sorpresa di Steam Deck è già passato parecchio tempo, e nonostante il lancio del nuovo hardware targato Valve sia stato rimandato, la compagnia americana ci tiene a tenerci sempre belli aggiornati. Proprio quest’oggi abbiamo scoperto un dettaglio che incuriosiva molti appassionati, ovvero come si presenterà ai nostri occhi per la prima volta il nuovo hardware brandizzato Steam.

In queste ore Valve ha rivelato quella che sarà la confezione ufficiale e definitiva di Steam Deck. La compagnia americana ha rilasciato una manciata di immagini che ci mostrano come si presenterà ai nostri occhi la scatola del nuovo hardware Valve quando raggiungerà finalmente le mani degli appassionati, e come apparirà il design della sua custodia.

Oltre a questo, Valve ha ri-affermato di aver ormai completato la realizzazione del prototipo finale di Steam Deck prima di partire con la produzione, e in questi mesi il prototipo sta venendo testato da alcuni sviluppatori. Di seguito possiamo trovare le foto della custodia di Steam Deck pubblicate direttamente da Valve.

Il lancio di Steam Deck era originariamente previsto per il mese di dicembre, ma Valve ha recentemente rimandato la finestra di uscita a febbraio 2022 a causa della carenza dei componenti che ormai da un anno sta mettendo in crisi il settore videoludico, e non solo.