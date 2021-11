Steam Deck, un’altra conferma da Valve: niente esclusive

Sembrava scontato, però Valve ci ha tenuto a ribadirlo ancora una volta: Steam Deck, il loro pc handled (o meglio, definita dalla stessa realtà una console) non avrà esclusive. L’ennesima conferma è arrivata dalla pagina delle domande frequenti sul nuovo hardware ideato dalla società di Gabe Newell, probabilmente in risposta ai dubbi della rete, che si chiedevano se in effetti il lancio di una nuova piattaforma avrebbe portato ad una situazione molto simile a quella già presente su Switch e PlayStation.

Non sarà ovviamente questo il caso. Steam Deck, d’altronde, è solo la riproposizione in stile Valve di un PC portatile, ma con tutte le comodità di una console. “Non ha senso per noi. A tutti gli effetti questo è un PC e dovreste essere in grado di giocare com su PC”, la risposta di Valve nelle FAQ. Non c’è dunque interesse né nel creare in prima persona giochi esclusivi per il nuovo hardware, né quello di incoraggiare gli sviluppatori a farlo.

La questione ora passa all’aspetto. In linea teorica, essendo un vero e proprio PC, su Steam Deck sarà possibile scaricare e installare qualsiasi gioco o app di terze parti. La realtà è ovviamente più complessa di così. Se è vero che da un lato i giocatori avranno un vero e proprio PC portatile con un form factor molto simile a quello delle console, dall’altra resta sempre il problema di compatibilità. Per i videogiochi ovviamente Valve si è già premunita, mandando i vari dev kit alle software house, mentre per le app di terze parti sarà necessario scoprire quali saranno le strade che ogni developer deciderà di intraprendere.

Previsto in origine per dicembre 2021, Steam Deck è stato di recente rinviato. La console ora è prevista solamente per febbraio 2022, ma restiamo ovviamente in attesa di un annuncio ufficiale in merito alle prime unità spedite. D’altronde, anche per la stessa Valve al momento si tratta solamente di stime e non di una finestra di lancio garantita.