Steam, dopo due anni c’è un nuovo record di giocatori in contemporanea

Nelle ultime ore Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti in gioco contemporaneamente. Nel gennaio del 2018 il picco massimo era stato di 18.537.490 utenti e nella giornata di oggi questi numeri sono saliti raggiungendo i 18.800.271 con una tendenza che sembra essere in crescita continua e che potrebbe portare ad altri record anche nelle prossime ore.

Per quanto riguarda con più giocatori connessi in contemporanea, in cima c’è Counter-Strike: Global Offensive di Valve rilasciato nel 2012 con un picco di 828.642 utenti. Dello stesso team di sviluppo è il secondo titolo con più giocatori, ovvero Dota 2 (653.689 utenti). Un titolo decisamente più recente è invece PUBG (581.046) e a seguire c’è l’irremovibile Grand Theft Auto V (258.534). Buoni risultati anche per Monster Hunter World (225.235) che proprio recentemente su PC ha ricevuto l’aggiornamento all’espansione Iceborne arrivata prima su console.

Tra i titoli in giocatore singolo con un picco di giocatori in contemporanea vale la pena sottolineare Assassin’s Creed Odyssey di Ubisoft con 17.494 utenti e Dark Souls III di From Software con 15.549 utenti presente in gioco allo stesso tempo nella giornata di oggi.

D’altronde non stupisce che tra i più giocati ci siano dei titoli anche molto datati. Ai primi giorni di gennaio, Steam aveva pubblicato un elenco dei giochi che hanno portato più profitto nel corso del 2019 e solo due titoli usciti l’anno scorso apparivano nella lista ovvero Sekiro Shadows Die Twice di From Software e Total War Three Kingdoms di Creative Assembly. Al di là di questi due giochi c’erano titoli degli anni precedenti, alcuni dei quali sono tra i più giocati ancora oggi, come Monster Hunter World, Grand Theft Auto V, Dota 2, Destiny 2, Counter-Strike, PUBG, Warframe e Civilization VI. Restando in tema di Steam vale la pena ricordare che proprio recentemente Valve ha reso disponibili gratuitamente tutti i giochi della serie Half-Life in vista del capitolo Alyx con la realtà virtuale.